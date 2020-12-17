網家發展最潮娛樂電商 搭韓流商機衝刺年末業績

瞄準韓流龐大商機，網家 (8044-TW) 旗下 PChome 24h 購物今 (17) 日宣布，將於 12 月 18 日晚上 8 點盛大開播「雙 12PChome 又來了！聖誕特輯」AMAZING KPOP 線上演唱會，此次獨家攜手韓國知名女團 Apink 驚喜開唱，全程將串聯 5 大平台同步直播，重磅打造獨一無二的 Amazing KPOP Night，預計將延續雙 11 晚會能量，再掀超高討論話題。

網家說明，因應今年無法出國、海外偶像來台不易，但韓流商機持續發酵的市況，PChome 24h 購物特別攜手韓國知名女團 Apink 與消費者線上歡慶，PChome 24h 購物 AMAZING KPOP 線上演唱會將由 Chorong、Bomi、Eunji、Naeun、Namjoo、Hayoung 六大女神領銜，開唱多首主打歌如 Dumhdurum、I am so sick 等膾炙人口神曲，全力炒熱聖誕節與跨年氛圍。

同時，晚會將安排有趣的節目橋段、團員間默契小遊戲，並公開女團平時的習慣與喜好，例如最常網購的商品、喜歡的美食等，讓粉絲透過站上 24 小時到貨服務，也能零時差享受偶像推薦商品。

網家指出，活動全程將串聯 PChome 大影音、PChome 24h 購物的 YouTube 頻道、FB 粉絲專頁、Line 官方帳號、KKBOX 等頻道 5 大平台同步直播。

而 PChome 書店開跑「1212 韓流大逆襲 精選 85 折」專區，祭出韓國流行相關專輯、書籍、影劇 DVD 和美食等眾多優惠，包括有 Apink 專輯 85 折起、人氣天團 BTS 防彈少年團首刷預購限定青春 Fire 組出道圖文書等熱門商品。

此外，PChome 24h 購物也舉辦好康抽獎活動，即日起至 12 月 31 日於 PChome24h 購物全站不限金額消費，即有機會獲得限定版 Apink 簽名板 1 張，藉此推升社群討論熱度，並持續導入新客群。

為歡慶 KPOP 盛典熱鬧揭幕，「PChomeX 家好選物」精選 HANARO OKCOOK 韓式即食料理，開賣 HANARO OKCOOK 韓國料理明星 5 件組特價 1,111 元、韓國煎餅綜合加碼組 800 元有找，加碼再送韓式炒粉絲與 baan 摩摩喳喳雪糕各一盒，還推出知名韓國美食品牌 CJ bibigo 辣牛肉湯、蔘雞湯等百元即可入手，看韓劇必備的韓國零食如韓國小雞麵越吃越涮嘴、韓味不二任 2 入 88 折等，加速搶攻韓流市場。

網家強調，「雙 12PChome 又來了！聖誕特輯」結合 AMAZING KPOP 演唱會和站上豐富韓流商品，全力為消費者打造視覺、聽覺、味覺等多重感官的美好體驗。

另一方面，PChome 24h 購物積極投入社會公益，升級品牌溫度，為傳愛好過年，將於 12 月 22 日至 24 日連續三天舉辦「AMAZING KPOP 公益競標活動」，將競標 Apink 親筆簽名的 BOXMAN 抱枕與簽名板，每日 10:00 及 15:00 準時開放兩檔競標活動，結標金額將扣除手續費與稅金後，全數捐贈至家扶基金會，希望在年末能集結消費者力量，透過實際行動關懷弱勢族群，傳達平安祝福的心意，幫助更多家庭與偏鄉的弱勢孩童共度寒冬。