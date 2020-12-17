8吋需求強 SK海力士中國無錫廠啟動量產

今年 8 吋產能供不應求，南韓 SK 海力士旗下的 SK 海力士系統 IC(SKHynix System IC) 位在中國無錫的 8 吋廠，將於本月份開始量產，搶中國市場商機。

報導指出，SK 海力士系統 IC 在無錫的代工廠開始量產，該廠是 SK 海力士系統 IC 與無錫市於 2018 年 7 月成立的合資企業。SK 海力士系統 IC 擁有該工廠 50.1% 的股份，無錫工業集團持有其餘 49.9% 的股份。

該廠主要生產用於家用電器的半導體，例如 CMOS 影像傳感器、顯示器驅動 IC(DDIs) 等。SK 海力士系統 IC 計劃積極搶進中國晶圓代工市場。

在 8 吋廠需求激增下，SK 海力士系統 IC 的收入持續成長，在 2020 年前三季，該公司純益已達到 791 億韓元，超過 2018 年全年純益 606 億韓元，以及 2019 年的 766 億韓元。

實際上，從 2000 年代到 2010 年代初期，8 吋廠就曾備受關注，由於 8 吋晶圓小於 12 吋，生產成本較低，但是，隨著微製造技術的出現，情況逐漸被扭轉，從成本上來說，12 吋晶圓生產更具優勢。如今像是台積電 (2330-TW)、三星等大廠，都將重點放在 12 吋晶圓，量產應用程式處理器 (AP) 和其他產品等。

近期，如 SK 海力士系統 IC 和 DB HiTek 等南韓業者，都在積極搶進 8 吋晶圓，目標客戶是中小型 IC 設計公司，生產不需要微製造技術的低像素影像傳感器、電源管理 IC 和 DDI(驅動晶片) 等。

8 吋晶圓廠可以少量生產，並為客戶提供定制化服務，與 12 吋代工廠不同，使用更昂貴的晶圓，並且只能處理大量訂單。