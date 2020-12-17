東京單日確診突破800人 醫療警戒層級調至最高

日本東京週四 (17 日) 公布最新疫情，單日新增 822 人確診、大幅超越 16 日的 678 人紀錄，連續兩日創下新高。東京都內的確診人數也累計達 4 萬 9490 人，重症患者減少 3 人、降至 66 人。東京當局也在同 (17) 日，將醫療提供體制的警戒程度提升到最為危急的「緊迫」水準。

根據《日本經濟新聞》報導，東京都的新冠肺炎 (COVID-19) 新增確診，在 17 日當天增加 822 人，接連兩天創下新高。

從確診案例的年齡分布來看，20 多歲的人數最多、有 201 人，其次為 30 多歲的 169 人、40 多歲的 123 人。而年齡在 65 歲以上，容易轉為重症的高齡長者則有 112 人。

東京當局於 17 日當天，召集了東京都政府高層及專家學者們，舉行了疫情監測會議。有鑑於當前的疫情升溫，決定將醫療提供體制的警戒水準，提升到四個階段的分類當中，顯示情況最為危急的「緊迫」層級；這也是該指標自今年 7 月制訂以來，首度出現如此嚴重的情況。

另外，在顯示感染狀況的程度分類方面，則維持在原先的「感染擴大當中」不變。

專家學者在分析當前疫情之後提出警告，認為通常的醫療行為與疫情因應陷入了難以兼顧的狀況。提醒民眾應避免參加年底的忘年會及年初的新年會，若要返鄉過年、也應該在兩週前就避免參加聚會。

截至 16 日 (週三) 時，東京有 1960 人因罹患新冠肺炎住院治療，為了肺炎患者所準備的約 3000 張病床也使用了 6 成以上。而在為了重症患者所準備的 200 張病床當中，也使用了 69 床。由於相關醫療人員的確保出現問題，專家也指出目前在住院治療的調整方面已有困難。

東京當局原本決定在 17 日結束餐飲業的縮短營業時間規定，但由於疫情惡化的緣故，也於 14 日宣布決定延長至 2021 年 1 月 11 日為止。