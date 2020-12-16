不受疫情衝擊 7成以上台灣企業看好未來一年銷售額增加

滙豐集團發布《滙豐商貿領航大調查》，近五分之一的台灣企業表示，現階段獲利水準優於疫情爆發前，領先所有接受調查的市場；同時，7 成以上台灣企業預計，未來一年內銷售額將有所成長。

另外，71% 的企業預計兩年內，也就是 2022 年底前可恢復至疫情前的獲利水準。

《滙豐商貿領航大調查》在今年 9 到 10 月間訪問全球 39 個市場逾 1 萬家企業，包括 200 家台灣企業，以服務業、製造業以及批發零售業為前三大的調查對象。

調查發現，將近 3 成受訪企業表示在新常態下蓬勃發展，超過 8 成的企業對前景感到樂觀或認為不受到影響，整體而言台灣企業仍比其地區更為積極，且考慮到當前的疫情挑戰，多數台灣企業的恢復能力相對較好。

滙豐 (台灣) 商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，疫情讓各國企業紛紛調整布局策略和重點投資市場，同時提供新的驅動力，讓企業加速思考業務發展的優先順序，並與供應鏈保持更緊密的聯繫。

蕭仲程說，疫後的調整狀態與重新架構極有可能成為企業復甦的關鍵，而台灣企業適應力強，不少企業更視當前的困難時期為轉型時機，以作更為長遠的規劃。

蕭仲程指出，從調查結果來看，疫情並未影響到台灣企業增加投資的意願，有 7 成的企業表示在未來一年將增加投資，產品創新、銷售通路、現金流管理以及增進員工技能是最迫切的投資方向。

另外，將近一半的企業提到合作取代競爭的重要性，另有超過四分之一的企業認為疫情帶來的變化是長期的，該比例高於全球及亞太地區平均。