中國宣布28奈米以下製程10年免税
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周四 (17 日) 中國財政部、發改委等四大部門宣布，為了促進半導體產業朝向高品質發展，政府鼓勵 IC 電路線寬小於 28 奈米以下、且營運在 15 年以上的半導體企業或項目，從第一年至第十年免徵企業所得稅，自 2020 年 1 月 1 日開始實施。
至於 IC 電路線寬小於 65 奈米以下，且營運在 15 年以上的半導體企業或項目，第一年至第五年免徵企業所得稅，第六年至第十年依 25% 的法定稅率減半徵收企業所得稅。
130 奈米以下，且營運在 10 年以上的半導體企業或項目，第一年至第二年免徵企業所得稅，第三年至第五年依照 25% 的法定稅率減半徵收企業所得稅。
光大證券指出，中國半導體上市企業 2019 年的所得稅總額約為 25.67 億人民幣，半導體上市公司的總純益約為 209.55 億人民幣。
依這項新政，大部分在 A 股上市的半導體企業均能免繳所得稅。光大證券列出有機會受惠的各領域龍頭：
- IC 設計：韋爾股份、卓勝微、聖邦股份、兆易創新、斯達半導、瀾起科技、樂鑫科技。
- 代工：中芯、華虹半導體、三安光電。
- 記憶體：長江存儲、合肥長鑫、兆易創新、北京君正。
- 功率半導體：聞泰科技、華潤微、揚傑科技、捷捷微電。
- 封測：長電科技、華天科技、通富微電、晶方科技。
- 設備：中微公司、北方華創、萬業企業、至純科技、天通股份。
- 材料：滬矽產業、鼎龍股份、安集科技、華特氣體、上海新陽。
- IC 載板：興森科技、深南電路。