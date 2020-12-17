〈央行理監事會〉利率連3凍 續處歷史最低水準 明年GDP預估略低於主計處

台灣央行今 (17) 日召開第四季理監事會議，會後宣布連三季維持利率不變，維持在史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%，而央行也上修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 2.58%，並估計明年 GDP 為 3.68%，與主計總處 11 月 27 日預測今明兩年 GDP 分別為 2.54%、3.83%，略不相同。

央行指出，今年第四季經濟溫和成長，進入 2021 年後，主要經濟體景氣回溫，加上新興應用科技擴展、遠距商機延續，台灣出口成長可望續升，同時，隨國內經濟復甦，且基期較低，民間消費將溫和成長、民間投資續穩健增加，內需為經濟成長主要動能。

央行強調，維持利率不變有助物價穩定和金融穩定，全體理事一致決議維持政策利率不變。

美國聯準會 (Fed)16 日甫結束 12 月利率決策會議，利率政策按兵不動，維持基準利率 0-0.25% 區間不變，並提高 GDP 預測，但未做出任何購債調整；聯準會主席鮑爾指出，看到下行風險的成員比起 9 月時更少，並承諾將繼續使用各種工具，直到 Fed 成員們對美國經濟完全復甦抱持信心。