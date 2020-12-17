遭列匯率操縱國觀察名單 央行：我國有自身考量 仍會維持穩定

美國公布最新匯率報告，再次將台灣列入匯率操縱國觀察名單，台灣央行副總裁嚴宗大今 (17) 日在立院備詢中態度堅定表示，台灣有自己的考量，央行還是會努力維持匯率穩定。

嚴宗大直言，美國發布匯率報告是考量其自身利益，不過，台灣也有自己的考量；他直指，美國評估匯率操縱國的標準有爭議，也不斷和美國財政部溝通，並一再強調此論點。

嚴宗大進一步說明，台灣曾三次遭列此觀察名單，這次主要是因美中貿易戰造成供應鏈移轉，因而台灣對美貿易順差超標，事實上，有越來越多國家同樣都面臨此狀況。

美國財政部此次將瑞士和越南列入匯率操縱國觀察名單，而台灣、泰國和印度則遭納觀察名單中，同時還有中國、日本、南韓、德國、義大利、新加坡和馬來西亞，愛爾蘭則遭剔除。

依美國國會制定標準，匯率操縱國須符合三項條件：第一，與美國的貿易順差至少為 200 億美元；第二，經常帳順差金額超過 GDP 的 3%；第三，持續干預貨幣市場，且年度重複進行境外匯購買金額超過 GDP 的 2%。

嚴宗大再次強調，國內廠商會受到新台幣升值所影響，維持匯率穩定是央行主要職責，不過，新台幣若長期趨於升值，反而是產業思考升級的契機。

台幣早盤再度升破 28.2 元價位，最高來到 28.116 元，升值多達 3.6 角，近來台幣收盤價已見收破 28.5 元防線，是否接下來將衝破 28 元大關，仍有待下午的央行理監事會議後解答。