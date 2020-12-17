宏致7.57億元併購美國Genesis 強化網通、雲端佈局

連接器及線束廠宏致 (3605-TW) 今 (17) 日宣布，斥 2690 萬美元、約新台幣 7.57 億元，併購美國高頻連接器及線束業者 Genesis，強化網通、雲端及工控產業佈局。

據了解，Genesis 總部位於美國亞特蘭大 (Atlanta)，今年營收約 13 億元，雙方預計 2021 年 3 月前完成股權交割作業後，Genesis 將正式成為宏致集團 100% 子公司。

宏致表示，目前連接器及連接線之技術發展走向高速、高頻訊號、高訊息容量的趨勢，5G 普及化及 AI 技術的導入，也將帶動高階伺服器、雲端資料中心、行動物聯網 (IoT) 應用，網通設備的高速傳輸需求快速成長，都使得傳輸速率與容量要求翻倍。

而 Genesis 產品包括高速及高功率連接器、高速連接線，以及電磁遮蔽罩，同時也提供客製化組裝服務，產品應用包括有機上盒、纜線數據機 (Cable modem) 及網通產品，更跨足了雲端資料中心、5G 應用、IoT 物聯網及工控產業。

此外，Genesis 客戶以美國及歐洲地區為主，涵蓋國際知名的網通、雲端及工控產業等大廠，宏致看好，2 家公司產品技術與銷售領域及客戶群具高度互補性，也可利用美國與亞洲兩地的專業分工，縮短產品開發時程領先開發，將帶動未來更多的成長機會與動能。