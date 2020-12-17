嘉基蘇州廠將擴產5成 明年營收估增15-20%

高頻連接線束廠嘉基 (6715-TW) 今 (17) 日召開法說會，公司認為，在需求回升、訂單能見度轉佳下，不僅第四季有不錯的成長，明年首季也樂觀，第二季光通產品進入量產、蘇州廠擴產 5 成開出下，明年營收可望年增 15-20%。

嘉基表示，第四季營收優於上季，更可望年增 2 成，不過考量匯損，估毛利率持平第三季的 29%，而明年第一季客戶需求樂觀，雖然因為工作天數，IC、原物料等有缺料疑慮，但目前未看到影響，且英特爾也很關注，問題應該不大。

嘉基 100G 光通訊產品本於今年出貨，但受疫情影響，只能改採線上認證、進度遞延，公司認為，最快明年首季完成認證小量出貨，第二季可望開始量產，預計初期單季營收占比 5-10%，成熟後可持穩 10% 以上。

因應需求成長，嘉基蘇州廠持續擴產，蘇州廠每月產能 60-70 萬條，將再擴增 5 成，增加 30 萬條，單月產能上看百萬條，預計明年第二季投產。

為了降低貿易戰風險，嘉基也逐步將光通訊後段製程移回台灣，同時電產品也在越南建立第二製造基地，後續不排除在疫情趨緩下，跟隨母公司嘉澤 (3533-TW) 腳步至越南設廠；目前嘉基產能占比為中國 60-70%、台灣 20%，其餘在東南亞。

此外，嘉基今年加碼投資光學模具廠均英，目前持股達 60%，嘉基指出，均英生產光學模具及自動化設備，目前營收占比各半，而嘉基在資料中心 AOC 零件現在都是外購，希望併入均英後，可開發相關產品線。

不過嘉基也坦言，目前仍需半年時間開發，未來隨著零件自製比重提升，可望逐步展現垂直整合效益。