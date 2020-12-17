〈中國祭半導體免稅〉台廠：影響待觀察 最終仍回歸競爭力

中國政府再度針對半導體產業祭免稅扶植措施，對此，國內半導體業者認為，此次免稅措施影響仍有待觀察，且中國政府補貼政策一直都存在，也未對台廠造成太大影響，最終還是回歸廠商競爭力表現。

中國傾力扶植本土半導體業，要打造國產化半導體供應鏈，並加快技術升級腳步。據中國財政部、發改委等四大部門最新政策，將對半導體製程 28 奈米以下、且營運在 15 年以上的半導體企業或項目，從第一年至第十年免徵企業所得稅，且優惠獎勵將追溯自今年 1 月 1 日起適用。

同時，中國也針對 65 奈米以下、130 奈米以下，祭出年限不等的免徵企業所得稅政策，但免稅力道都不如 28 奈米以下製程強勁，扶植先進製程發展意味濃厚。

業界人士指出，中國過去就以各種補貼措施，或是國家資金大幅挹注，推動本土廠商在半導體領域的發展，補貼政策一直都存在。

另一方面，業界人士也認為，先前中國政府針對半導體廠商的補貼，常出現爛尾或成效不彰情況，這次則是鼓勵廠商要賺錢、才可獲得免稅優惠，也鼓勵朝先進製程方向發展，將讓中國廠商更有競爭力。

不過，國內晶圓廠業者認為，此次免稅措施，中國廠商受惠的程度有多大，還要看原先的所得稅率比重，影響仍有待觀察；且先前中國政府就已陸續祭出多項補貼措施，也沒有對半導體相關台廠造成太大影響，最終還是回歸廠商競爭力表現。