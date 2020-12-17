國研院台灣半導體研究中心台南基地 今揭牌啟用

科技部轄下國家實驗研究院今 (17) 日宣布與成功大學共同打造的「台灣半導體研究中心台南基地」正式揭牌啟用，將協助整合南部地區學術研發能量、產業技術發展，並培育半導體、奈米材料、生技醫材等領域高階人才。

國研院表示，半導體研究大樓，將整合國家資源，建構「晶片異質整合封裝」、「CMOS 高壓與感測晶片」、「微機電感測器」、「先進生醫感測晶片」及「無線感測晶片系統整合」等技術服務平台，並與新竹本部同步，齊力開發物聯網、生醫、感測等具未來產業所需半導體製程與應用研究服務。

國研院院長吳光鐘表示，國家實驗研究院將協助基礎研究，並扮演產學溝通關鍵橋梁，看好台南基地可望吸引成大人才加入外，也能就近與台積電 (2330-TW) 全球首座 3 奈米製程新廠優勢結合，發揮一加一大於二的加乘效果，創造更多價值。

國研院表示，台灣半導體研究中心台南基地位在成功大學力行校區，是在 2018 年 9 月 27 日動土，設置 200 坪半導體無塵室、35 坪生醫光電核心設施檢測實驗室，總樓地板面積近千坪，今日上午舉行揭牌啟用儀式，由國研院院長吳光鐘、成功大學校長蘇慧貞共同主持。