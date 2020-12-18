疫苗副作用只能自認倒楣？在美無法起訴輝瑞/Moderna 

週四 (17 日) 根據美國《PREP 法案》，在美國接種輝瑞和 Moderna 等企業的疫苗，若意外出現嚴重副作用，企業享有完全免責責任，在美 (施打的) 民眾幾乎求償無門。

輝瑞、Moderna 相繼取得美國美國食品藥物管理局 (FDA) 的緊急使用授權，首批疫苗已在美施打，然而，接種新冠疫苗引法的後續副作用成為公眾關注的焦點。

美國達拉斯勞工和就業律師 Rogge Dunn 稱，美國聯邦政府已經給予輝瑞和 Moderna 這樣的公司豁免權，如果他們的疫苗在無意中出了問題，就可以免除責任。

Rogge Dunn 提到，民眾也不能起訴 FDA，也無法要求雇主負責，如果雇主強制要求接種疫苗作為工作條件。

Rogge Dunn 提到，美國國會專門設立了一項基金，那些因接種「疫苗」等規範對策遭受不可彌補傷害的人，能補助工資損失和醫療費，但在過去 10 年索賠案件中，僅獲賠不到 6%，因為證明副作用是來自新冠疫苗的直接結果可能很困難。

近期 FDA 發布報告顯示，要求輝瑞與 Moderna 疫苗注射指南加註「貝爾氏麻痺」(顏面神經麻痺)，由於沒有足夠的數據證實這是新冠疫苗的副作用，但呼籲美國醫療前線人員值得仔細觀察。

週四盤中時段，Moderna (MRNA-US) 上漲 4.50%，輝瑞 (PFE-US) 上漲 0.42%。