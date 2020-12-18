英相強生：可能無協議脫歐 循澳洲模式與歐盟貿易 

英歐針對脫歐後貿易的談判又陷入瓶頸，讓稍早因為談判進展大漲的英鎊翻黑。英國首相強生的辦公室表示，和歐盟之間的貿易磋商「形勢嚴峻」，除非歐盟大幅改變立場，否則兩周後很可能無協議脫歐。

首相辦公室表示，強生周四 (17 日) 和歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 開會時說，除非歐盟大幅改變立場，否則很可能無法達成協議，「時間所剩不多。如果沒有協議，英國和歐盟這對朋友將分手，英國將循澳洲模式和歐盟進行貿易往來。」

澳洲並未和歐盟簽訂自貿協議，大多數商品貿易都遵循世界貿易組織 (WTO) 的規則。

英鎊周四盤中稍早升抵 1.3625 美元，為 2018 年 5 月來最高，主因在於馮德萊恩周三表示，和英國三大癥結點之一的公平競爭取得進展，儘管捕魚權的磋商依舊艱難，這番話升高了市場對英歐達成協議的期待。但在強生發表悲觀談話後，英鎊翻黑，截稿前報 1.3583 美元。

馮德萊恩周四表示，要克服尚存的「巨大歧異」—尤其是捕魚權—依然「極具挑戰性」，不過她說，談判仍在進行當中。

英國脫歐談判代表 David Frost 表示，情況非常嚴峻，「進展似乎面臨阻礙」。

英國內閣辦公室部長 Michael Gove 向國會表示，與歐盟達成貿易協議的可能性不到 50%；如果英國國會在 12 月 31 日期限之前沒有時間通過某種協議並立法，英國將以 WTO 條件在世界上交易。他認為，達成協議的最後期限是耶誕節過後幾天。

無協議脫歐可能導致金融市場波動，衝擊歐洲經濟並打亂歐洲甚至其他地方的供應鏈組成。英國央行周四表示，如果兩周後英國無協議脫歐，已經準備好容忍國內通膨飆升。