喬治亞州決選1月登場 分析師：是明年市場走勢關鍵

喬治亞州參議員決選 1 月將登場，市場分析師預估這將是 2021 年市場上最難以預測的因素，這場選舉不僅可能重塑美國國會權力平衡，還可能影響未來一年的市場和經濟走勢。

由於喬治亞州當選需超過 50% 投票率，使 11 月大選未通過門檻的兩名喬治亞州共和黨參議員需在 1 月 5 日進行決選。

週四 (17 日) 愛默生學院民調顯示，共和黨參議員 David Perdue Kelly Loeffler 皆以 3% 的差距略為領先民主黨對手，然而，若共和黨最終全數失守，在參院和民主黨席次將打平，屆時副總統當選人賀錦麗 (Kamala Harris) 握有決定權，將能使民主黨奪下參議院，形成參眾兩院皆由民主黨把握優勢席次的局面。

Raymond James 的政策分析師 Ed Mills 說：「考量到近年來民調失準、政治兩極化環境下總統選舉結果極為接近，很有可能出現共和黨全數拿下，或全數失守的局面。」

國會與白宮分裂與否將決定未來市場的走向，若共和黨續掌參議院，將能限制民主黨增加關稅等進步主義的政策，反之，若民主黨在拿下參議院，市場認為民主黨雖可以通過更大規模的紓困方案，但企業也將面臨增稅。

Mills 表示，拜登預計將針對富人與企業增加稅率，此外，還需留意的是未來拜登政府可能會向華爾街課徵金融交易稅，若對華爾街徵收 10% 的稅，可能在十年內帶來 7770 億美元的稅收。

不過，美銀 (BofA) 全球經濟研究主管 Ethan Harris 表示，若民主黨拿下參議院將使市場出現本能反應，雖然人們總是談論市場如何厭惡進步主義政策，但市場也確實樂見政府推出大規模的財政刺激措施。

Harris 表示，若明年紓困案更大，經濟成長可能會比原先預期還快，不過，美國將面臨長期債務增加的問題，這可能不利債市發展。美國總統大選之前，當市場為民主黨勝選可能性提前布局時，債市便曾因民主黨可能的債務問題一度遭到拋售。

貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 表示，明年初的選舉將是市場 1 月初最關注的重點之一。

Mills 也預計 1 月的決選將推動市場後市發展，即便只有一名共和黨參議員獲勝，都將是推動股市上漲的催化劑。

有一派分析師認為，即使民主黨獲勝，優勢依然有限，因為並非所有民主人都是進步主義派。 State Street Global Advisors 投資策略師 Michael Arone 表示，無法想像溫和派民主黨人會跟進改變有爭議的法規、通過全民醫療保健，並大幅提高稅率。