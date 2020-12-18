投行預測：蘋果2021將破紀錄 最高出貨2.5億部iPhone
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週四 (17 日) 投資銀行 Wedbush 根據供應鏈調查顯示，5G iPhone 的需求越來越樂觀，明年可能最高出貨 2.5 億部 iPhone，輕鬆擊敗 2015 年創下的 2.31 億部歷史紀錄。
根據蘋果供應鏈調查結果，美國投行 Wedbush 首席分析師 Daniel Ives 重申 iPhone 12 啟動超級週期的論點。
Daniel Ives 稱，蘋果多年來沒像今年發布新機一樣拉動 iPhone 銷售上升趨勢，唯一類似的場景是 2014 年發表 iPhone 6 的時候。
Daniel Ives 對亞洲的 iPhone 進行了供應鏈檢查，圍繞 iPhone 12 的 5G 需求看漲，鑑於當前趨勢，目前甚至超過了我們在 2021 會計年度的牛市情景。
Daniel Ives 研判，目前預計第四季 iPhone 出貨將達到 9,500 萬部，比早前 Wedbush 和華爾街預測高出約 35%。
Daniel Ives 預測，保持假期旺季的牛市態勢，蘋果 iPhone 出貨量將在 2021 年超過 2.4 億部，最高可達 2.5 億部，這是一個令人震驚的數字，將輕易打破 2015 年 2.31 億部的銷量紀錄。
Daniel Ives 樂觀表示，未來幾個月，iPhone 12 超級週期繼續對蘋果股價帶來大利多，維持目標價 160 美元，預計牛市情形下股價將達到 200 美元。