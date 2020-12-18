投行預測：蘋果2021將破紀錄 最高出貨2.5億部iPhone

週四 (17 日) 投資銀行 Wedbush 根據供應鏈調查顯示，5G iPhone 的需求越來越樂觀，明年可能最高出貨 2.5 億部 iPhone，輕鬆擊敗 2015 年創下的 2.31 億部歷史紀錄。

根據蘋果供應鏈調查結果，美國投行 Wedbush 首席分析師 Daniel Ives 重申 iPhone 12 啟動超級週期的論點。

Daniel Ives 稱，蘋果多年來沒像今年發布新機一樣拉動 iPhone 銷售上升趨勢，唯一類似的場景是 2014 年發表 iPhone 6 的時候。

Daniel Ives 對亞洲的 iPhone 進行了供應鏈檢查，圍繞 iPhone 12 的 5G 需求看漲，鑑於當前趨勢，目前甚至超過了我們在 2021 會計年度的牛市情景。

Daniel Ives 研判，目前預計第四季 iPhone 出貨將達到 9,500 萬部，比早前 Wedbush 和華爾街預測高出約 35%。

Daniel Ives 預測，保持假期旺季的牛市態勢，蘋果 iPhone 出貨量將在 2021 年超過 2.4 億部，最高可達 2.5 億部，這是一個令人震驚的數字，將輕易打破 2015 年 2.31 億部的銷量紀錄。

Daniel Ives 樂觀表示，未來幾個月，iPhone 12 超級週期繼續對蘋果股價帶來大利多，維持目標價 160 美元，預計牛市情形下股價將達到 200 美元。

受此消息影響，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 0.39%，暫報每股 128.30 美元。