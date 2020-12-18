〈能源盤後〉紓困案繼續推進 原油連漲4日 守住逾9個月高點

週四 (17 日) 交易，原油期貨價格連續第四日上漲，係因美國國會通過另一輪經濟紓困方案有進展的跡象，助使原油價格守住 9 個月以上的高點。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「在疫苗開始問世後，近幾週原油漲勢不斷，石油庫存開始下降，亞洲需求依然強勁，而美元下滑又將整體大宗商品吸引力推得更高。」

「如果國會本週能完成疫情紓困案，可能會是 WTI 原油價格衝向 50 美水準最後所需的催化劑。」

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 54 美分或近 1.1 %，收每桶 48.36 美元，為最前月契約價格自 2 月 26 日以來最高收盤價。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 42 美分或 0.8%，收每桶 51.50 美元，為 3 月 3 日以來最高收盤價。

Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 報告提到，「市場情緒已經擺脫了本週有點看跌的 OPEC、EIA 和 IEA 等月報。」

「儘管所有訊號都明顯指向 2021 一整年需求會逐步復甦，但我還是擔心會出現封鎖的警告紅旗，價格是否過度反應疫苗的樂觀成分，以及偏高的多頭能否抵抗任何近期阻力。」

週三原油受 EIA 庫存報告提升，該報告指 12 月 11 日止當週美國原油庫存下降 310 萬桶，大於預期。

與此同時，美國國會示意將達成一項接近 9000 億美元的經濟紓困案協議，將包括擴大失業救濟、提供小企業援助、再次向難以就業的美國民眾發放支票。

《華爾街日報》援引約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，週三美國新增確診人數創下 24.7 萬人的新紀錄，週三美國醫院共收治 113090 萬名新冠患者，較週二人數 112816 名上升，住院人數連續 11 日創下紀錄。

大眾普遍預期，顧問團週四建議食品藥品管理署 (FDA) 核准 Moderna (MRNA-US) 開發的新冠疫苗，若然，這將是 FDA 第二款核准的疫苗。第一款為輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech SE (BNTX-US)合作開發且本週已開打的新冠疫苗。

「現在唯一會成為油價漲是阻礙的問題是，新冠疫苗施打後出現問題。」Moya 說。

「運輸爭議和一些拖延大眾接種的問題可能會引起質疑，是否真能返回新冠疫苗爆發前的生活。」

其他能源商品

1 月交割的汽油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 1.3881 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.2%，收每加侖 1.4952 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.5%，收每百萬 Btu 2.636 美元。

EIA 週四公布，上週 (12/11 止) 國內天然氣供應量下降 1220 億立方英呎。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師平均預期當週天然氣供應量下降 1270 億立方英呎。