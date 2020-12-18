〈貴金屬盤後〉空頭潰敗 黃金登近6週高點 但收盤未突破關鍵1900美元

週四 (17 日) 交易，黃金期貨價格上漲，係因 Fed 持續施行寬鬆貨幣政策，加上華府預期將推出新財政刺激方案，導致美元急劇下跌，推升金價至近 6 週高點。

黃金交易價格已高於其 50 日 MA，投資者將其視為短期看漲信號，即使金價僅短暫攀升至關鍵 1900 美元關卡上方。

《黃金時事通訊》編輯 Brien Lundin 表示，「這主要是與 Fed 持續實行寬鬆貨幣而不管美元下跌有關。」

「此外，上行動力也在逐步增強，週三 Fed 公布決議後，空頭微弱的試圖阻止漲勢，但大量資金湧入黃金後就立刻擊垮空頭。」

Lundin 也指出，「自 2015 年來，12 月的 Fed 會議常成為金屬價格上漲到隔一年的跳板，這次有點像自我實現該說法。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 31.30 美元或近 1.7%，收每盎司 1890.40 美元，盤中高點曾達 1902 美元。

根據 FactSet，今日為 11 月 6 日來交易最熱絡契約的最高收盤價，且已在 50 日 MA 的 1874.31 美元之上。

GoldSeek.com 執行長兼總裁 Peter Spina 表示，黃金週三獲得 FOMC 最新政策的提振，因 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 「清楚表示利率不會近期就調升，且承諾會推升通膨。」

Fed 週三強調有意維持 0 利率至少到 2023 年，直到經濟完全自疫情創傷中恢復。

「物價通膨在醞釀中，但利率將持續受到 Fed 壓制，這意味美國公債實際收益將更進一步陷入負值。債券會變成負殖利率的前景，但不孳息的黃金卻因全球債務激增而成長，現在全球債務以名義利率類別已創新高，超過 18 兆美元。」Spina 說。

「投資者現在覺得，黃金比美元或法定貨幣替代品在保值上更具吸引力。」

3 月白銀期貨價格上漲 1.13 美元或 4.5%，收每盎司 26.181 美元。

本週迄今黃金已上漲 2.9%，而白銀則上漲 8.7%。

Spina 預期 2021 年金價將突破高點紀錄，「在疫情前金價就朝那方向前進，現在將因各國政府和央行的積極反應而更快速且激烈的移動。」

美國國會示意將達成一項接近 9000 億美元的經濟紓困案協議，將包括擴大失業救濟、提供小企業援助、再次向難以就業的美國民眾發放支票。

美國會領袖打算將這個新冠疫情紓困協議附加到一個獨立的 1.4 兆美元法案上，這項法案至 2021 年 9 月，係由政府提供全部資金。

匯豐銀行首席貴金屬分析師 James Steel 表示，通過刺激方案「當然對黃金和白銀利多，但一旦確定通過，市場就不會再『期待通過』，也就是將很大程度上甚至全部地入價了。」

Steel 提到，「政府開支更多，以及持續推行寬鬆貨幣政策的預期打壓了美元。」

ICE 美元指數本週下降 1.3%，觸及 2018 年春季以來最低水準，而這可推升美元計價的貴金屬吸引力。

一系列美國經濟數據幾乎沒有改變華爾街的情緒。11 月房屋開工量增長 1.2％，建築許可按月上升 6.2％，至 164 萬。

另外，上週失業救濟請領人數增加至 9 月初以來最高水準，初次請領人數自 86.2 萬人上升至 88.5 萬人，也就是說，州請領人數減少 27.3 萬人，降至 155 萬。

其他金屬商品交易