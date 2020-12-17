〈貴金屬盤後〉靜盼紓困案 黃金小幅收漲 Fed購債規模未變 電子盤交易走低

週三 (16 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日收高，係因投資者聚焦華府另一波財政刺激方案。

但在 Fed 宣布維持目前的購債水準後，電子盤交易黃金價格走低。

《黃金時事通訊》編輯 Brien Lundin 表示，「Fed 的會議只是強化了我們已知的訊息，那就是他們會持續且盡可能長期、全力的進行寬鬆貨幣政策。」

在黃金收盤後，Fed 宣布將每月購買至少 800 億美元公債，以及 400 億美元抵押債券機構證券，「直到 FOMC 的最大化就業和物價穩定目標已取得實質性進展。」

此發言為市場增添新前瞻指引，但一如一些經濟學家先前的預期，Fed 沒有改變購買更長期債券的焦點。

GoldMining Inc 執行副總裁 Jeff Wright 表示，這聲明「確實包含一個會對黃金產生長期影響的新項目，就是 Fed 保證會繼續購債，直到達成就業目標為止。」

「2021 年和 2022 年經濟的 GDP 估值確實增加了，但這不足以為市場提供何時能預測升息的指引，這兩這都對黃金構成支撐，但或許不是當下，而是更長期。黃金立即的反應是聞訊拋售，但不確定它還在尋找什麼。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 3.80 美元或近 0.2%，收每盎司 1859.10 美元，延續 12 月 8 日來交易最熱絡契約的最高收盤價。

電子盤交易，2 月黃金下滑至 1851.20 美元。

3 月白銀期貨價格上漲 41 美分或 1.7%，收每盎司 25.052 美元，前一日上漲 2.5%。

「最重要一點是，Fed 陷入了困境，多年的 0 利率政策只鼓勵了更多債務產生，轉而又把它們鎖進了未來超低利率水準。」

「雖然黃金的反應一直是聞訊拋售，但這是可以理解的，因為黃金和白銀週二因對 Fed 會議的期待而大漲。自 2015 年以來，黃金在約莫 Fed12 月會議時都會觸底，這次也傾向類似的表現。」Lundin 說。

與此同時，過一日，國會兩黨關鍵議員面對面會談以敲定新冠疫情援助計畫，但談判尚未有明確進展跡象。

美國週三公布的經濟數據不佳，為黃金提供避險支撐力。美國 11 月零售銷售下降 1.1%，10 月數據下降，係因疫情復燃扼殺消費者活動。

另外，兩份調查顯示，美國商業有更多證據顯示經濟正在趨緩。12 月的 IHS Markit 美國製造業 PMI 自前月的 56.7 下降至 56.5。同期，IHS Markit 美國服務業 PMI 則自 58.4 下降至 55.3。

與此同時，歐洲委員會主席 Ursula von der Leyen 週三表示，英國和歐盟談判代表已經「在大多數議題上找到了前進的道路」，這些議題是他們貿易協議談判時的主要絆腳石。此番評論激勵英鎊上漲至 2018 年 5 月以來最高水準。

這對美元構成壓力，ICE 美元指數週三下降 0.1%，本週迄今下降 0.6%。美元走疲通常會對美元計價的黃金價格提供支撐力。

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