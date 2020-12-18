SEC指控Robinhood詐欺 6500萬美元和解

週四 (17 日) 美國散戶最愛炒股平台 Robinhood 負面消息纏身，美國證券交易委員會 (SEC) 指控，Robinhood 在營利模式上誤導詐欺客戶。

新冠疫情帶來前所未有的市場動盪，大受千禧世代歡迎的線上券商 Robinhood 在 2020 年實現了創紀錄的增長，也經歷了多起風波。Robinhood 客戶主要為爲年輕投資者，其低成本交易的特性，及一些股票推薦功能可能會誤導其進行更具風險的投資。

今年 3 月份股災時 Robinhood 發生系統性大當機，該公司未能提供迅速解決方案，導致許多投資者無法關閉帳戶，帳面損失數千美元。

6 月，美國一名使用 Robinhood 線上交易系統的年輕散戶，因看錯 Robinhood 餘額以為槓桿投資巨虧 2,200 萬，因無力償還而選擇自殺。當時家屬控訴，為什麼一名 20 歲、沒有任何收入的人，可以有 100 萬美元的交易槓桿？

諸多負面消息促使 SEC 對 Robinhood 展開調查，週四 SEC 發表最新聲明，Robinhood 網站欺騙客戶有關股票交易應用程序如何賺錢的行為，並且未能提供承諾的最佳交易執行方式。

Robinhood 儘管零佣金，但該公司未能向用戶披露最大 (超過 40% 的) 營收是來自賣客戶訂單流給高頻交易商，並提供的更差交易價格，使客戶損失了 3410 萬美元。

SEC 執行部門主管 Stephanie Avakian 表示，Robinhood 向客戶提供了有關的真實成本存在誤導性訊息。

與此同時，SEC 還宣布，Robinhood 同意支付 6500 萬美元以和解相關訴訟。

Robinhood 發言人稱，與客戶間的溝通當前的收入流是完全透明，該公司已明顯改善最佳執行流程，並與其他造市商 (market maker) 建立了聯繫，以提高執行質量。

據悉，Robinhood 已選擇高盛合作，籌備最早在 2021 年一季首次公開上市 (IPO) ，公司估值有望超過 200 億美元，或將為該平台帶來更高的流量。