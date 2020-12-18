Moderna疫苗來了！美第二款新冠疫苗已備妥590萬劑 下週可接種

美國週三甫創下單日新冠死亡人數 3580 人最高紀錄，另一款即將獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 核准的新冠疫苗週四已備妥 590 萬劑等待出貨。

週三死亡人數創下紀錄之際，美國住院率也連續第 19 日上升，提高了監管單位核准 Moderna (MRNA-US) 新冠疫苗緊急使用授權 (EUA) 的可能性。

美國 FDA 外部顧問小組週四召開會議衡量 Moderna 候選疫苗的安全性和有效性，建議批准 Moderna 疫苗的 EUA，FDA 最快將於週五批准授權。

輝瑞 (PFE-US) 與德國 BioNTech SE (BNTX-US) 合作開發的新冠疫苗，上週甫獲得 EUA。

據路透社統計，週三美國新增確診 232255 人，為迄今每日新增病例第二高的紀錄。

美國目前新冠病毒總死亡人數達 307767 人，且近 1700 萬人確診，居世界首位，但更多疫苗也即將到來。

美國衛生與公共服務部長 Alex Azar 週四表示，590 萬劑 Moderna 疫苗足以接種 295 萬人，已經分配給各州州長，且已準備好運送全美。

「我們準備這週末開始運送給他們，以利他們在下週一、二、三推出。」

與輝瑞 / BioNTech 的疫苗相比，Moderna 冷藏要求較沒那麼繁瑣，使其成為偏郊和農村地區更好的選擇，而這兩款疫苗在關鍵臨床試驗中的預防有效性均約 95%。

輝瑞 / BioNTech 疫苗上週末開始發貨，目前仍陸續前進供應全國各地醫院以及一線醫護人員。

但冬季風暴恐破壞東北地區的疫苗分發。

美國陸軍 Gustave Perna 將軍兼神速計畫 (OWS) 疫苗分發行動負責人表示，聯邦快遞 (FDX-US) 和 UPS (UPS-US) 已制定應急計畫，確保任何延遲運送的疫苗都能平安交付。