〈美股盤後〉新一輪刺激法案有望出爐 三大指數刷歷史新高

週四 (17 日) 新一輪刺激法案有望出爐，消弭就業市場放緩的擔憂，房地產、材料和醫療保健領漲，聯電 ADR 暴漲近 7%，道瓊、那指、標普等美股三大指數刷歷史新高。

美國國會週三討論規模約 9000 億美元的新紓困協議，其中包括對美國人民提供另一輪直接發放現金，眾議院議長佩洛西週四表示，希望在週四前兩黨完成最終法案文本。參議院多數黨領袖麥康奈爾稱，新一輪刺激法案似乎即將出爐。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 7468 萬例，死亡數突破 165 萬例，美國累計確診超過 1,714 萬例，累計死亡數超過 30.9 萬。

週四 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 148.83 點，或 0.49%，收 30,303.37 點。

標普 500 指數上漲 21.31 點，或 0.58%，收 3,722.48 點。

那斯達克指數上漲 106.56 點，或 0.84%，收 12,764.75 點。

費城半導體指數上漲 4.72 點，或 0.17%，收 2,778.14 點。

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.70%；臉書 (FB-US) 下跌 0.43%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.95%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.15%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.064%。

道瓊成分股多收高。嬌生 (JNJ-US) 上漲 2.64%；波音 (BA-US) 下跌 2.05%；家得寶 (HD-US) 上漲 1.62%；Nike (NKE-US) 上漲 1.56%；Visa (V-US) 上漲 1.40%。

費半成分股漲跌不一。高通 (QCOM-US) 下跌 0.14%；AMD (AMD-US) 下跌 0.010%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.92%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.75%；美光 (MU-US) 下跌 1.00%。

台股 ADR 以聯電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.82%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.88%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 6.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.08%。

個股消息

投行 Wedbush 重申 iPhone 12 啟動超級週期的論點，，明年可能最高出貨 2.5 億部 iPhone，蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.70% 至每股 128.70 美元。

國際信評機構標準普爾（S&P Global Ratings）將特斯拉 (TSLA-US) 評級從 BB - 上調至 BB，特斯拉上漲 5.32%。

美國版淘寶 Wish 母公司 ContextLogic (WISH-US) 週三在那斯達克交易所掛牌上市，收盤每股 22.9 美元，週四其股價收漲 11.07% 至每股 22.27 美元，仍低於發行價 (每股 24 美元)。

摩根士丹利上調華納音樂集團 (WMG-US) 至增持 (Overweight) 評級後，華納音樂上漲 8.71% 至每股 35.93 美元。

美國 38 個州和地方政府聯手提出反壟斷訴訟，指控 Google 試圖擴大其搜尋市場的主導地位，促使 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.95%。

關鍵數據

美國上週 (12/12) 初領失業金報 88.5 萬人，預期 72.5 萬人，前值自 85.3 萬人上調至 86.2 萬人

美國上週 (12/5) 續領失業金報 550.8 萬人，前值自 575.7 萬人上調至 578.1 萬人

美國 11 月新屋開工年化月增率報 1.2％，預期 - 0.2%，前值自 4.9% 上調至 6.3%

美國 11 月新屋開工年化總數報 154.7 萬戶，預期 152.8 萬戶，前值自 153 萬戶下調至 152.8 萬戶

美國 11 月營建許可月增率報 6.2％，預期 1.0%，前值 - 0.1%

美國 11 月營建許可總數報 163.9 萬戶，預期 156 萬戶，前值 154.5 萬戶

費城 Fed 12 月製造業指數報 11.1，預期 20，前值 26.3

華爾街分析

GraniteShares 研究總監 Ryan Giannotto 表示，今日漲勢全是關於刺激措施以及對兩黨達成協議的期待。

Charles Schwab 交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 表示，表現最好的板塊，如科技板塊，面臨最大的盤整風險，而一些諸如金融和能源等更不受歡迎的板塊，因投資者尋找便宜貨而受到了新的關注。

富國銀行資產管理全球首席投資長 Kirk Hartman 表示，市場顯然預期疫苗推出將順利進行，預期公司將繼續保持獲利驚喜，希望所有這些事情繼續下去，但是投資者確實需要對風險稍加擔心。

安聯投資管理公司投資策略師 Charlie Ripley 表示，聯準會決定維持目前的資產購買計畫，因此還沒有放棄寬鬆腳步。他們已經明確表示，未來幾個月經濟下行風險依然存在，儘管金融市場可能發出了一些訊號，風險資產表現良好，美股突破歷史高點。