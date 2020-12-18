11月北美半導體設備出貨26.1億美元 連14個月正成長

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (18) 日公布 11 月北美半導體設備製造商出貨金額，達 26.1 億美元，月減 1.4%，年增 23.1%；儘管設備銷售額較 10 月微幅下滑，但較去年同期已連續 14 個月維持正成長。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，美國半導體設備製造商出貨在今年 9 月創下新高後，儘管市場預期出貨量縮減，11 月出貨數據仍表現強勁。

SEMI 認為，今年全球原始設備製造商 (OEM) 的銷售額約 689 億美元，年增 16%，將寫下新紀錄，且成長力道將延續至明後年，預計 2021 年達 719 億美元，2022 年更攀上 761 億美元新高點，將連續三年創下歷史新高。

業界人士分析，半導體設備這波擴張由前段和後段設備需求帶動，有助半導體設備銷售，加上 5G 和 HPC(高效能運算) 等應用不斷擴張，未來兩年也市場規模將持續成長。

國內設備業者也看好，儘管明年環境變數仍多，但隨著疫苗陸續問世，經濟將顯著復甦，加上台、中、韓半導體產業龍頭擴大投資，有助設備出貨持續成長，多看好明年將是一個「大好年」。