德國資安新法後 華為宣布法德邊界設廠

華為周四 (17 日) 宣佈在法國小鎮 Brumath 建設在中國外的第一家生產工廠，預計 2023 年投產。該廠將於 2021 年底開工，主要生產 4G 和 5G 基地台零組件，包含晶片模組和主機板。該工廠的產品將供應給歐洲客戶。投資額達 2 億歐元，預計年產值 10 億歐元。

Brumath 雖屬法國，但鄰近德國。華為表示透過在歐洲的十字路口建立工廠，華為將利用 23 個研發中心，100 多家合作大學，3100 多家供應商和有效的供應鏈，來豐富其在歐洲大陸的業務。

(圖片: AFP)

在華為宣佈在歐洲設廠之際，德國才在 16 日宣布新的資訊安全法草案，為電信設備供應商設立較高的安全標準，等同有條件放行華為在內等中國電信商參與德國的 5G 網路建設。

根據草案，電信設備供應商必須保證其設備安全性，並為任何違規行為承擔經濟責任。儘管政府已表態支持，法案仍需獲得德國聯邦議院 (Bundestag) 批准，預計明年 1 月進行審查。

外界對於這項新法看法兩極，認為對華為不利在於新規定可能阻止華為在德國擴展 5G，華為被認為存在安全隱憂。德國政界評估至少在關鍵網路設備方面，華為將難以證明其可信度。

但也有評估認是有利華為，《華爾街日報》17 日評論稱，德國政府朝向同意在 5G 移動網路中使用華為設備向前邁進一步，讓這家中國在歐洲取得一場勝利。

同時華為對德國做法也採正面回應，宣稱「我們相信，這意味著所有技術供應商都將有更高且統一的安全標準。」

