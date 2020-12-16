德國政府批准資安法草案 有條件放行華為參與5G網路建設

德國政府週三 (16 日) 批准資訊安全法草案，為電信設備供應商設立較高的安全標準，等同有條件放行華為在內等中國電信商參與德國的 5G 網路建設。

本月初公布草案時，德國內政部長 Horst Seehofer 表示，德國政府試圖透過法律基礎來解決網路安全問題，同時維持市場上的公平技術競爭。

根據草案，電信設備供應商必須保證其設備安全性，並為任何違規行為承擔經濟責任。儘管政府已表態支持，法案仍需獲得德國聯邦議院 (Bundestag) 批准，預計明年 1 月進行審查。

在美國全力施壓盟國，要求封殺華為通訊設備之際，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 認為不應對華為發布針對性禁令，使德國成為目前全球主要國家中，尚未排除華為 5G 設備的國家。

事實上，自美國下令封殺華為後，梅克爾政府一直不願意跟進美國禁令，而是希望對參與德國 5G 網路設備競標的廠商提出要求，並將之納入法規。

《德國之聲》此前報導，德國電信 (Deutsche Telekom AG) 和 Vodafone 在內等多家德國電信商均仰賴華為產品，汰換成本恐高達數十億歐元，不過，也因為德國電信商採用設備主要集中在基地台和天線，不太涉及資安問題，這也是德國不願跟進美國的主要因素之一。

另一項可能因素在於，作為德國汽車主要進口市場，考慮到德國工業對中國市場的高度依賴，德國政府不願冒失去貿易夥伴的風險。