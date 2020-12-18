日月光投控高雄廠基層員工每人發1萬元紅包 明年加薪3-5%

日月光投控 (3711-TW) 今年受惠客戶需求暢旺，封裝打線產能滿載，營收頻創新高，為感謝全體同仁努力，今 (18) 日宣布，高雄廠將連續七年加碼「基層員工」年終，每人 1 萬元，共發出 1 億元現金，同時，明年也將持續調薪，平均幅度 3-5%，將是連續四年調薪。

日月光投控表示，面對疫情考驗，公司不裁員、不減薪，更感謝全體同仁努力，高雄廠明年將依同仁績效表現，全面調整薪資，也加碼基層員工每人大紅包，期望以實質所得成長，感謝員工、激勵全員士氣。

日月光投控指出，高雄廠已連七年，加碼基層員工年終每人 1 萬元，並連續四年調薪，未來將持續照顧員工及其家庭，透過公司穩健成長與同仁共享營運成果，提供更佳的薪酬福利，提振員工信心。

另一方面，公司也鼓勵同仁持續精進專業、學習成長，強化職場競爭力，秉持卓越、共好的態度，面對每個客戶、變化及挑戰。

展望 2021 年，全球供應鏈積極展開 5G 布局，日月光投控明年高雄廠人才需求將超過 3600 人，並在 2020 年完成最後一場大型徵才活動，預計本周六在高雄 K11 廠區展開，並安排職場互動區，向年輕世代招手。

同時，為避免秋冬疫情再起，高雄廠今年尾牙辦理方式，改為發放每位員工現金 1000 元，同時加碼福利優惠，預計 12 月至明年 1 月中，與高雄各大餐廳、百貨、電影、運動休閒、文青景點，以及旅行社等，共計 150 間知名業者合作，祭出超過 210 項的「千元放大」優惠方案。

日月光投控補充，公司重視每位員工，為提升同仁工作價值層次，將持續投資高雄，將目前綠色智慧工廠的技術與經驗，導入新廠區設計與規劃，帶動產業升級，創造更好的就業機會，同時吸引更多國內外大廠的投資，讓高雄邁向南區科技走廊的願景。