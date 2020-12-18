〈2021台股展望〉疫後多頭行情可望延續 美中台+雙G為主旋律

永豐投信指出，全球央行與財政部門挹注資金動能與救市政策，疫情後的多頭行情可望延續至 2021 年，預期美國、中國與台灣三大市場最看俏，而全球自由旅行暫未恢復前，「雙 G」題材包括 5G 網路與遠距等，話題將不退燒。

另外，與重視地球遽變後的環境，ESG 永續投資議題也持續火熱。

永豐投信表示，今年全球金融市場在走過新冠疫情威脅後，以創新科技股為首，帶領美、台股市持續創高，而新冠疫情尚未獲得完全的控制，不過疫苗研發朝正面發展，且全球各地央行仍然堅守寬鬆貨幣政策立場，加上後疫情景氣復甦帶動消費熱潮，研判 2021 年以美中台為首的股市，仍將有持續暢旺的資金行情。

產業與趨勢的觀察上，5G 運用持續擴大，加上疫情影響下所帶動的遠距等新科技運用仍然是未來趨勢，永豐投信認為，科技新趨仍是 2021 年的投資重點，特別是美國的新科技研發，與中國的科技規模經濟，加上台廠的核心技術半導體零組件等。

此外，疫情的危機聲浪中，全球投資人更加重視 ESG 投資的迫切性，特別是在拜登獲得選舉人團投票確認勝選立場後，為落實競選承諾對抗氣候變遷威脅等，內閣將推動立法要求企業揭露更多的 ESG 資訊，台灣企業也同樣被要求對相關議題的重視與落實。

永豐投信進一步分析，疫苗研發突破與量產需求，帶動生技股在未來一年值得期待的表現，若疫苗接種成效證實，將挹注全球市場對於疫苗授權、量產與採購等需求動能的大幅成長。

此外，拜登的綠能新政落實，未來 4 年 2 兆美元的環保能源、能源轉型變革技術的綠能產業投資，也是 2021 年不能忽視的投資主題。

至於多數投資人擔憂買在高檔，永豐投信建議，在全球央行低利率與金寬鬆的前提下，明年仍然是股票優於債券的一年，此外，投資人無從選擇股債、區域與產業投資時，也不妨考慮資產配置型標的。