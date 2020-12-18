環球晶取得世創股權 徐秀蘭：是最好選項但不是非買不可

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 收購世創 (Siltronic AG) 股權至少須達 65%，董事長徐秀蘭今 (18) 日表示，對於收購成就條件，有相當高的把握能達成，但就算未能順利完成，手中還有 Plan B 與 Plan C，她也強調，收購世創是最好的選項，但不是非買不可。

環球晶過去共啟動 4 次併購案，徐秀蘭擅長併購後的經營管理，早已為業界稱道；此次併購案同樣由徐秀蘭一手主導，與經營團隊共同執行，環球晶母公司中美晶 (5483-TW) 榮譽董事長盧明光對此也很支持。

環球晶 12 月 10 日與世創簽署商業合併協議後，正式啟動公開收購，從目前進度來看，對達成公開收購的成就條件，徐秀蘭有很高的把握，但坦言有許多不確定因素，包括各國對反壟斷的審批，德、英、美等三國主管機關核准等，及世創股東是否支持，會全力溝通、努力準備。

徐秀蘭指出，此次收購世創是對的團隊，雙方能共同創造好的營運效率，交易價格當然不便宜，但若併購案能順利推進，對環球晶成長一定有幫助，環球晶的產能將遍布 11 國、擁有 19 座工廠，雙方營運將可因此更上層樓。

不過，徐秀蘭也說，就算併購案未通過，環球晶手中還有 Plan B、Plan C，因此對於併購世創，她強調，是環球晶最好的選項，但不是非買不可。

相較前次併購美國 SunEdison Semiconductor，環球晶此次併購世創規模更大，也需取得中國政府反壟斷審批核准。徐秀蘭表示，中國是很重要、快速成長的市場，公司有許多重要的合作夥伴，若能成功併購，對中國半導體產業也有正面的助益。

環球晶併購世創後，徐秀蘭指出，對中國半導體業來說，將因此新增一家能提供多國產能的大廠，對產業是好事，盼能順利取得中國反壟斷核准。

環球晶與德國矽晶圓大廠世創 (Siltronic AG) 於 12 月 10 日簽訂商業合併協議 (BCA)，自本月起的五周內，啟動公開收購，預計斥資約 37.5 億歐元 (折合新台幣約 1300 億元)，成為國內半導體業史上規模最大的跨國併購案，目標希望取得至少 65% 股權。