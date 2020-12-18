〈南光法說〉海外市場明年營運回溫 下季獲利拚優於今年同期

南光 (1752-TW) 今 (18) 日召開法說，副總經理陳本忠表示，今年受新冠疫情影響，中國市場業績大幅下滑，看好中國疫情趨緩，明年營運有望回溫，加上首次列入印尼抗癌藥物標案供應商，明年 1 月結果出爐，法人看好，南光明年第 1 季獲利有望優於今年同期。

南光以台灣為主要銷售市場，佔 71%、中國佔 12%、日本佔 8%、美國佔 6%、其他佔 3%。

財會處長蔡文泳表示，今年新冠疫情爆發，中國政府實施封城制度，加上民眾到醫院就診次數驟減，中國前 11 月業績年減 37.2%，不過美國、日本、東南亞等其他地區則小幅成長；台灣市場則與去年相當。

陳本忠指出，中國市場業績受衝擊，基期下滑，若疫情趨緩，明年營運有望回溫，且除既有急救用藥外，新一代醫材產品已拿到上市許可，後續還須參與採購、投標等程序，盼明年有營收貢獻。

其他市場部分，蔡文泳表示，原預期抗癌藥物今年銷量有不錯表現，不過，印尼受疫情衝擊大，公立醫療院所標案不斷遞延，直到近期才有進度，印尼每年約釋出 12-18 萬抗癌藥物標案，有 3-4 家藥廠競逐，南光首次成為標案名單供應商之一，預計最終結果明年 1 月出爐。