【日盛投顧】指數高檔震盪

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (14,219 點)、月線(14,073 點) 之上，盤中一度拉回平盤之上，隨即賣壓再現，最終以下跌 8.97 點，跌幅 0.06%，收在 14,249.96 點，成交金額為 2,486.09 億元。三大法人合計賣超 10.16 億元：外資買超 0.69 億元、投信賣超 1.01 億元、自營商賣超 9.84 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，背離走勢，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

(2)、均線：支撐為月線 (約 14,073 點) 附近，壓力為 14,600 點附近。

(3)、技術指標：KD 向下，K 值高於 50，短線高檔震盪。

3. 櫃買指數跌幅 0.23%，收在 179.32 點，同步加權指數高檔震盪。支撐為約 176.5 點附近，壓力為 184 點附近，KD 向下，K 值低於 50，短線整理格局。

4. 觀盤重點：指數高檔震盪，適逢聖誕佳節，量能恐於本週萎縮，若後勢再次跌破 5、10 日線則需降低持股比重至五成以下，波段支撐端看月線，不破月線則波段偏多思考，台股選股方向為半導體、被動元件、車用、內需、金融等族群。

結構航運、風電、工業電腦、MOSFET 逆勢走強

1. 航運：近期運價走揚，加上 2021 年產業供需結構有望調整，相關個股如 2603 長榮、2615 萬海、2609 陽明、2612 中航等營運有望受惠。

2. 風電：未來再生能源仍是全球發展方向，相關個股如 9958 世紀鋼、1513 中興電、1519 華城、3708 上緯投控等股價近期大幅修正後，呈現跌深反彈。

3. 工業電腦：2021 年產業復甦仍可期待，挑戰成長雙位數的表現，相關個股如 2395 研華、6414 樺漢等有利於未來營運表現。

4.MOSFET：目前市場缺貨，MOSFET 產品漲價可期，相關個股如 8261 富鼎、6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森等股價揚升。