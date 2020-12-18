權值股疲軟 台股尾盤爆量跌8點收14249點 周線驚險收連7紅

美國新一輪刺激法案可望出爐，帶動道瓊、那指、標普三大指數周四續創歷史新高，台股今 (18) 日在平盤附近整理，航運、挖礦概念股接棒成為人氣指標，不過，權值股普遍積弱不振，加權指數尾盤爆出約 368 億元大量，翻黑下跌 8.97 點，收在 14249.96 點，成交值 2471.53 億元，周線驚險收連 7 紅。

台積電今日面臨漲多回檔壓力，股價在平盤附近盤旋，終場收 510 元，小漲 0.4%；聯電 17 日 ADR 暴漲 6.84%，帶動現貨開高，但終場不敵賣壓，翻黑收在 45.85 元；台達電、廣達、研華及瑞昱等電子股相對有撐；不過，矽力 - KY、國巨及面板雙虎均遭到調節，跌幅約 2-4%。

全球海運價格居高不下，市場上「一櫃難求」，陽明、中航、四維航及台船吸引買盤進駐，均亮燈漲停，國內貨櫃航運龍頭長榮更一舉突破 30 元大關，創逾 9 年新高，此外，散裝航運業者台航、益航、新興等，股價也大漲逾半根停板。

此外，熱錢持續湧入虛擬貨幣市場，比特幣價格一度衝上 23000 美元，續寫歷史新高，挖礦概念股持續登人氣指標，青雲、麗臺連兩日攻上漲停，映泰、撼訊漲幅也超過 5%。國際 IDM 廠第四季將 MOSFET 等功率元件產能，調撥支援 5G 基礎建設、車用電子等市場，明年漲價態勢樂觀，激勵 MOSFET 族群走揚，包括富鼎、大中、杰力及尼克森等均表現不俗。