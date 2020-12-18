LINE Bank未獲准開業疑似偷跑 黃天牧：會先給業者機會說明

純網銀 LINE Bank 疑似未獲准開業就先「偷跑」，金管會主委黃天牧今 (18) 日表示，不會用「偷跑」來形容，會先給業者說明的機會，於審核執照時綜合考量。

社群軟體 LINE 新增的「揪團」功能，將 LINE Bank 列為支付管道之一，但因 LINE Bank 尚未取得金管會核發的營業執照，引發外界質疑有偷跑之嫌。

對此，黃天牧今天出席「第 10 屆菁業獎頒獎典禮」接受媒體訪問時回應，會請 LINE Bank 來說明事情的原委，先不會用「偷跑」來形容，會先給業者說明的機會，了解並確定事情的嚴重性後，於審核執照時綜合考量。

對於此案，LINE Bank 則回應，目前 LINE Bank 尚未開業，LINE 用戶無法在「LINE 揪團」服務中，選擇以 LINE Bank 帳戶作為收付款項的方式，不會有取得用戶個資的疑慮。

LINE Bank 進一步指出，也因該行未取得個資，也無從通知使用過「揪團」功能的人進行開戶。



LINE Bank 強調，該行尚未取得純網銀營業執照，亦未正式營業，未來 LINE Bank 開業之後，客戶個人資料的蒐集、處理及利用，都會經過客戶同意、且在符合個人資料保護法之下進行。