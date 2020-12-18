 1

LINE Bank未獲准開業疑似偷跑 黃天牧：會先給業者機會說明

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
金管會主委黃天牧。(鉅亨網資料照)
金管會主委黃天牧。(鉅亨網資料照)
Tag
LINE Bank純網銀金管會黃天牧

純網銀 LINE Bank 疑似未獲准開業就先「偷跑」，金管會主委黃天牧今 (18) 日表示，不會用「偷跑」來形容，會先給業者說明的機會，於審核執照時綜合考量。

社群軟體 LINE 新增的「揪團」功能，將 LINE Bank 列為支付管道之一，但因 LINE Bank 尚未取得金管會核發的營業執照，引發外界質疑有偷跑之嫌。

對此，黃天牧今天出席「第 10 屆菁業獎頒獎典禮」接受媒體訪問時回應，會請 LINE Bank 來說明事情的原委，先不會用「偷跑」來形容，會先給業者說明的機會，了解並確定事情的嚴重性後，於審核執照時綜合考量。

對於此案，LINE Bank 則回應，目前 LINE Bank 尚未開業，LINE 用戶無法在「LINE 揪團」服務中，選擇以 LINE Bank 帳戶作為收付款項的方式，不會有取得用戶個資的疑慮。

LINE Bank 進一步指出，也因該行未取得個資，也無從通知使用過「揪團」功能的人進行開戶。
 
LINE Bank 強調，該行尚未取得純網銀營業執照，亦未正式營業，未來 LINE Bank 開業之後，客戶個人資料的蒐集、處理及利用，都會經過客戶同意、且在符合個人資料保護法之下進行。

相關新聞