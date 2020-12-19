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壓力測試全過關 Fed放寬華爾街庫藏股限制 銀行股盤後大漲

鉅亨網編譯余曉惠
壓力測試全過關 Fed放寬華爾街庫藏股限制 銀行股盤後大漲 (圖:AFP)
壓力測試全過關 Fed放寬華爾街庫藏股限制 銀行股盤後大漲 (圖:AFP)
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美國聯準會 (Fed) 周五 (18 日) 公布最新一輪壓力測試結果，所有銀行都符合兩個衰退情境的資本規定，並宣布允許華爾街大銀行 2021 年第 1 季回購股票，條件是股利和庫藏股規模加總不得超過最近四季淨利平均，銀行股盤後聞訊大漲。

負責金融監理的 Fed 副主席夸爾斯 (Randal Quarles) 說：「過去一年來，銀行體系一直是力量的來源今天的壓力測試結果顯示，未來就算經濟突然大幅惡化，大銀行仍有能力持續放款給家庭和企業。」

為了確保銀行業在疫情期間有足夠資金借貸，Fed 從 6 月起限制大銀行發放股利和回購股票，如今放寬限制力道令華爾街歡呼不斷，摩根大通 (JPM-US) 盤後跳漲逾 5%，扭轉收盤下挫的頹勢，高盛 (GS-US) 勁揚 4.4%，富國銀行 (WFC-US) 漲 3.5%。

摩根大通 (小摩) 在 Fed 壓力測試結果出爐後宣布，董事會已經通過 300 億美元庫藏股計畫，2021 年起實施。

庫藏股對銀行業極為重要，通常占銀行業回饋股東所有資金的 70%。

Fed 最新舉措意在限制銀行執行比獲利更多的庫藏股和股利計畫。官員表示，在 33 家銀行公布第 4 季獲利之前，還無法得知哪些銀行可以執行庫藏股。

Fed 壓力測試設定一個普通情境和兩個衰退情境，官員表示，壓力測試相當嚴格，不過銀行表現都很強健。

銀行股是今年標普 500 指數成分股中受創最深的一群，其股價隨著疫情和經濟復甦而波動。

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摩根大通US-JPM高盛US-GS富國銀行集團US-WFC

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