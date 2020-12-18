特斯拉納標普撞四巫日 最瘋狂交易量來襲

特斯拉將於週五 (18 日) 收盤後納入標準普爾 500 指數，適逢美股四巫日，華爾街的交易量增加了四倍，特斯拉交易員正繫緊安全帶，為史上最瘋狂交易量做好準備。

通常在四巫日，美股開盤和收盤時都會出現交易量高峰，本週五全時段都可能突然發生大幅度的價格波動。

四巫日結算是指美國市場於季月（三月、六月、九月、十二月）第三個星期五之四種衍生性金融商品 (股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權) 到期結算日，按往常經驗，預期股市波動可能加劇。

特斯拉 (TSLA-US) 將於週五盤後一次性全部納入標普，按目前特斯拉每股 655 美元，市值約 6290 億美元，占標普 500 指數權重約 1.52%。

全球追蹤標普的基金或 ETF 需將在收盤時買入約 852 億美元特斯拉股票並長期持有，還有主動管理型基金將購買 80 億美元的特斯拉股票，但最終買入特斯拉的規模可能比 852 億美元高出 50%-100%。

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 稱：「再平衡日和四巫日同前所未有的現象將會匯合，該指數從未同時增加如此龐大的一檔股票，期貨交易量和未平倉合約量都處於創紀錄高位。」

Steve Sosnick 擔心，特斯拉納入標普、四巫日效應，以及標普 500 指數其他公司的再平衡，可能會導致股票需求極度不平衡，從而導致價格混亂。潛在的大規模市場可能會出現失衡，屆時將有大量資金在市場上竄動。」

Sosnick 警告：「我們將面臨一個比往常更為動盪的市場，特別是有如此多散戶參與股票期貨交易，他們可能買進或賣出股票。」

一些分析師亦擔憂，如此龐大的交易量可能會引發交易平台故障，尤其是由於多數交易將集中在接近收盤的幾分鐘內。