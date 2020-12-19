太陽能類股歡呼！美國擬延長投資抵稅優惠 晶科、SunPower大漲

美國國會考慮延長對風電能源的稅賦優惠，帶動乾淨能源企業股價本周交出亮麗漲幅，太陽能板巨擘晶科 (JinkoSolar)(JKS-US) 周五 (18 日) 股價盤中飆漲 16.7%，美國太陽能電池模組大廠 SunPower(SPWR-US)、美國住宅太陽能板龍頭 Sunrun(RUN-US)分別勁揚 12%、7.7%。

晶科周五收盤仍漲 10%，SunPower 漲 8.8%。

美國國會正在討論聯邦政府資金和抗疫紓困法案，涵蓋了長期驅動美國風力和太陽能產業的生產和投資抵稅措施。

Raymond James 分析師 Pavel Molchanov 說：「延長抵稅優惠的計畫，將支持眾多以美國為主要市場的乾淨能源科技企業。」

燃料電池業者也將受惠，FuelCell Energy(FCEL-US) 周五盤中漲幅多達 8.4%，Plug Power(PLUG-US) 也強漲 5.8%。

目前美國國會還在針對抗疫紓困法案的細節磋商，主要癥結在於共和黨提案限制聯準會 (Fed) 的緊急借貸權力。儘管如此，國會領袖仍對即將達成協議抱持樂觀態度。

相關稅賦優惠已經延長過好幾次，FiscalNote Markets 分析師 Katie Bays 說，目前看來，再次延長優惠措施幾乎沒有遇到任何阻力。