〈財報〉數位營收、大中華業績飆升 Nike盤後大漲5%創歷史新高

Nike(NKE-US) 周五 ( 18 日) 美股盤後公布 2021 會計年度第二季財報，營收、獲利表現皆超乎華爾街預期，其中數位營收飆升 84%，大中華業績強勁成長，盤後股價大漲逾 5%，創歷史新高。

Nike 第二季淨利年增 12% 至 12.5 億美元，經調整折合每股 0.78 美元，營收恢復成長、上升 9% 至 112.4 億美元，都優於分析師所估。

數位營收飆升 84%，北美地區有三位數增幅，歐非中東、大中華、亞太、拉美地區也有雙位數增幅。

以地區區分，Nike 大中華地區銷售年增 24% 至 23 億美元，首度突破 20 疫美元整數大關。歐非中東攀升 17% ，最大市場北美地區因為疫情惡化衝擊實體店銷售，僅小幅成長，年增 1%。

Nike 週五下跌 2.29%，收至 137.28 美元，該股前一日收盤站上 140.50 美元歷史紀錄。周五盤後財報出爐，Nike 股價大漲 5.16%，截至截稿前 7 時許，股價報 144.36 美元。

Nike 股價日線圖 (圖: Google)

Q2(止於 11 月 30 日) 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 112.4 億美元，年增 9%，優於 Refinitiv 預期的 105.6 億美元

稀釋後 EPS 報 0.78 美元，優於 Refinitiv 預期的 0.68 美元

毛利率 43.1%

營益率 29.1%

淨利 12.5 億美元，年增 12%

公司聲明 :

Nike 財務長 Matt Friend 表示：「憑藉著全球的健康庫存水位，Nike 展現了線上實力、市場地位以及財務管理能力。未來將加快『加速直接面向消費者』(Consumer Direct Acceleration) 的策略，推動可持續性的成長與獲利。」

第二季直接銷售額報 43 億美元，較去年同期成長 32%，所有地區都實現雙位數的成長，目前 Nike 實體店營業比例高達 90% 以上，庫存達到 61 億美元，庫存水位較前季減少 6 億美元，較去年下降 1.8%。

Nike 執行長 John Donahoe 說：「在這個變動的環境中，我們的品牌與創新產品持續擴大市場地位，我們的品牌策略正在奏效。」

不過第二季毛利率較去年下滑 90 個基點，Nike 表示，主要由於促銷活動以及組織重組成本增加所致。

另一方面，由於疫情持續使 Nike 並沒有花太多經費在行銷品牌以及贊助體育賽事上，因此銷售和管理費用則下降 2% 至 33 億美元。