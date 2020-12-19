英特爾分手潮！微軟也打算為 Surface 筆電造自家晶片

週五 (18 日) 《彭博社》報導，繼蘋果之後，微軟也打算為 Surface 筆電、桌機，以及伺服器設計自家晶片。

全球晶片供需失衡之際，晶片設計已進入戰國時代，英特爾獨霸時代宣告終結，繼蘋果今年 11 月推出自家 Arm 架構 M1 晶片後，Google、微軟也相近投入研發自家晶片。

週五 (18 日) 《彭博社》引述消息人士報導，微軟打算減少對英特爾的依賴、為 旗下 Surface 筆電、桌機，以及伺服器研發基於 Arm 技術的自家晶片。

眾所周知，英特爾為微軟 Windows 個人電腦的主要晶片製造商，兩家公司有長期的合作關係。微軟目前部分 Surface 電腦採用高通 Arm 晶片，其他 Surface 筆電型號使用英特爾晶片。

消息人士稱，目前微軟更有可能帶來一款伺服器晶片，而不是 Surface 設備的晶片，儘管 Surface 設備的晶片也不無可能。

該報導提到，若微軟繼續推出自家個人電腦晶片，它將效仿蘋果 (AAPL-US) 將整個筆電系列都排除英特爾處理器。

截稿前，英特爾和微軟沒有對此消息給予置評。

週五美股尾盤此消息釋出後，英特爾 (INTC-US) 股價聞聲暴跌，收黑 6.30% 至每股 47.46 美元，微軟 (MSFT-US) 於單日低點觸底反彈，收斂大部分跌幅，終場小跌 0.38% 至每股 218.59 美元。

Nvidia 併購安謀 (Arm) 交易預計於 2022 年第一季完成，Nvidia (NVDA-US) 尾盤受此微軟消息激勵，其股價也收斂部分跌幅，終場小跌 0.52% 至每股 530.88 美元。

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