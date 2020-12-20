〈觀察〉股匯房三飆現象 泡沫恐越吹越大？

過去一周，台灣央行以及中研院和中經院等國內智庫陸續發布對台灣明年的經濟成長率 (GDP) 預測，基調為坐三望四，其中，中研院更估到 4.24%，卻也提醒股市房市和匯市三飆現象是警訊，恐有泡沫化的疑慮，事實上，經濟成長坐三望四代表有基本面支撐，隨著台商回流資金推升經濟正向發展、產業升級，業者指出，需警戒泡沫化的潛在壓力，但短期仍無須過度緊張。

中研院經濟所看明年 GDP 為 4.24%，甚至有 30% 的機率超過 5%，最樂觀看到 5.42%，台灣央行則估到 3.68%、中經院 3.73%，均是較今年大幅轉好的基調。

然而，中研院卻示警股市、房市和匯市狂飆是兩面刃，雖可望增強財富、消費力，卻同時擴大貧富差距，擔憂泡沫越吹越大，尤其股市。

事實上，台股由資金行情力拱非「無基之彈」，先是由台積電半導體製程領先帶動供應鏈齊漲，並擴散到多數電子族群，接下來，台商不斷回流有望加速國內產業升級。

中經院指出，台商回流落地投資預估可達 3500 億元，且範圍涵蓋多項產業，樂觀看接下來將由護國神山發展成護國群山。

房市方面，據聯徵中心第三季最新房貸統計資料顯示，新增樣本數量達 4.72 萬件，創近 29 季以來新高，反應房市買氣的確快速增加，而平均購屋總價為 1143 萬元，也寫下歷史新高。

房市這波轉熱，當然有部分炒作紅單現象，並促使央行睽違 10 年再度出手打房，但實際上，也反應台商回台投資增加、國際科技大廠來台投資漸增，同時還有危老都更實質建設需求，推升廠辦和住宅市場。

隨著政府已祭出多項對策打炒房，央行也出手打擊不肖囤地囤房行為，房仲業者認為，房市經歷這波政府調控後，將回歸正常自用需求。

匯市方面，新台幣近月來狂飆至 23 年來新高，台灣卻又再度遭美國列入匯率操縱國觀察名單中，央行總裁楊金龍已暗示在內外部都有壓力之際，抱持台灣優先心態，並表達央行會調節匯市以維持匯率穩定的立場。

整體來看，台幣強勁升值、房地產走揚，不僅僅只是因熱錢流入，還有台商回流實質需求的因素，有利帶動產業升級，並進一步使台股上揚有想像空間，使國內經濟環境和股市形成正向循環。

對於後市，抱持居高思危心態面對外部不確定因素的同時，實際上台灣經濟面朝正向發展、產業基本面佳，應無需對國內市場過於保守看待。