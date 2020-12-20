〈觀察〉車市需求轉強 汽車板廠營運淡季不淡

全球車市需求可望因新冠肺炎疫苗研發有成帶動下，進一步扭轉過去淡季的的出貨下滑的頹勢，12 月包括敬鵬 (2355-TW)、健鼎 (3044-TW) 等廠營收，將成重要市場指標，明年首季的市場需求，正因疫苗研發有成激勵可望淡季不淡。

全球汽車 PCB 市場的競爭中，日商長期領先，CMK 為市場霸主，但台系 PCB 廠敬鵬及健鼎已擠進前 10 大供應商，去年敬鵬汽車板 143 億元營收居冠，而健鼎汽車板營收達 110 億元緊追在後，兩家營收對汽車板市場的榮枯，都有明顯的指標性。

就汽車板市場而言，歷年汽車板銷售旺季在 4-11 月，如敬鵬 11 月營收 14.66 億元，創 13 個月來新高，且產能利用率達到 8 成的歷史高檔水準，不過 12 月客戶拉貨力道未見季節性下滑，也使市場對於 2021 年首季的汽車板銷售看法趨於樂觀。

定穎 (6251-TW) 第四季營收預估將與第三季的 33.62 億元相當，但汽車板出貨比重將由第三季的 47% 成長到 50%，顯示定穎下半年在汽車板出貨因需求提升而受惠。

定穎汽車板應用範圍廣泛，占營收比重從 2014 年的 9％提升到 2019 年的 42％，主要在汽車電子產品內含量成長，客戶端對相關產品發展仍積極，另外定穎今年在美系電動車客戶有更多料號打樣中，雖然今年有疫情干擾，但對後續車市持審慎樂觀看待。

健鼎主管則指出，第四季產能中，HDI 占 3 成比重，對於大量湧入的汽車板訂單無法挪出產能供應，但確定汽車板的市場，因車市復甦而出現大量訂單回籠，推估此現象是因後疫情時代個體交通需求帶動車市回溫。