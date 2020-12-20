〈觀察〉富邦金戀上日盛金十餘年 為何這次有勢在必得優勢？

日盛金 (5820-TW) 喊賣多年，潛在買家中總是有富邦金 (2881-TW) 的名字，富邦金總經理韓蔚廷 18 日在記者會上坦言「針對此案已經看了好多年，不是臨時起義的案子。」其實富邦金看上日盛金已經十餘年，但這次富邦金占盡「天時地利人和」的優勢，有勢在必得的把握才敢出手。

其實富邦金在 2008 年 10 月就傳過與日盛金的「緋聞」，據傳富邦金當時已進入日盛金實地查核，但因為日盛銀行的日系股東無法接受換股條件而破局；然而，新生銀行一直想退場，據透露，2015 年又再度與富邦金啟動併購談判，但歷時近半年，最後仍無結果。

這次，是富邦金對日盛金最直接公開的一次。韓蔚廷表示，此次公開收購，若在 2021 年 2 月 1 日收購期截止前，未達 50.01% 門檻，就一股都不會收購。對於是否有信心，韓蔚廷說，沒到最後一刻不敢說，但就是有點信心，才會啟動公開收購，有自信以每股 13 元價格的收購條件下，「讓日盛金股東有獲利出場的機會。」

富邦金之所以有此自信，可以從日盛金股價走勢看出端倪，首次傳出緋聞的 2008 年，日盛金股價最低跌到 2.2 元，這 12 年多以來，2011 年 5 月時，日盛金股價最高曾來到 15.2 元、為該金控成立以來最高價，之後這 9 年多裡，日盛金有八、九成時間都在票面價以下。

若不是富邦金提出公開收購，要在公開市場以每股 13 元賣出日盛金，實在有很高難度，對日盛金股東來說是難得的好價格，可說是擁有「天時」，也難怪韓蔚廷認為此次公開收購具溢價吸引力。

而地利，就不得不提到今年殺出的程咬金泰國卜蜂集團，過往傳出有意併購日盛金的金主大多是金融業者，名單上的常客有富邦金，國泰金、中信金都曾榜上有名，但都不了了之；今年卻殺出泰國卜蜂集團，一口氣進度是確定向金管會遞了件，不再如以前都只是市場傳聞，金管會最終以踩到「產金分離」紅線駁回卜蜂。

韓蔚廷坦言，「聽到卜蜂出局，確實加速了富邦金的決定。」這也是為什麼金管會「金金併」政策已推出兩年，富邦金最後選擇此併購途徑的重要關鍵，主要是因為富邦金本身就是金融業者，不會有產金分離疑慮，外界認為要併購日盛金，金融業者還是有地利優勢，也因此，富邦金決定不再與買家協商價格、直接自己掌握定價以加速併購。

富邦金力拚順利完成首樁金金併，也恰逢「人和」具備上風。無論是外傳的 2008 年或 2015 年兩次併購時點，當時若是日盛金想出售，都要看日盛金控兩大股東港商建群投資與日本新生銀行的態度，這兩家外商分別持有日盛金控 24.09% 與 35.49% 股權。

雖然日本新生銀持有股權高於建群，但因新生銀 2009 年引進美商建高旗下港資建群資金時，建群簽有「優先認購權」條款，導致新生銀過去幾年屢次要賣日盛金持股，都過不了建群這關。

外傳建群背後藏鏡人、中國「明天系」創辦人肖建華在 2017 年於香港被中國公安帶走，至今行蹤成謎，據傳，在中國政府步步進逼下，要求肖建華必須處理海外資產，因此也讓建群加入同意出售持股行列。

不僅僅兩大股東都有意出售股權，富邦金另一個「人和」是主管機關老大金管會已經點頭核准，銀行局長莊琇媛表示，富邦金符合「民營金金併」的條件，「希望富邦金能按照所提出的財務規畫進行，既然金管會准了，當然希望此案會成功」。

富邦金資產規模已經逼近 9 兆元大關，日盛金則還不到 3500 億元，雙方實力懸殊，外界以「大象吃螞蟻」比喻，富邦金控董事長蔡明興表示，『富邦金控身為國內金融業領導企業，在瞬息萬變的時代，時時深刻思考如何邁向下一階段永續發展，持續往「成為亞洲一流金融機構」的願景邁進，進而促進國內金融整併及綜效，創下「金金併」首例。』由富邦金的壯志可看出此役勢在必得的雄心。