凱崴擬擴張代鑽孔業務 新投資規模估逾7億元

PCB 製程鑽針及鑽孔服務，受惠 5G 應用及載板需求提升，尖點 (8021-TW) 及凱崴 (5498-TW) 今年下半年以來業績展現爆發力，並可望持續向明年延伸，凱崴明年更將進一步擴充兩岸代鑽孔業務規模，將成為明年營運動能之一。

凱崴 3 年前發展 PCB 代鑽孔服務，包括雷射鑽孔及機械鑽孔業務、電測及 PCB 的成型業務，服務據點在武漢、昆山、深圳及桃園，凱崴現有機械鑽孔機 90 台、雷射鑽孔機 20 台，規劃 2021 年機械鑽孔機將再購入 40 台，雷射鑽孔機也將添購 20 台，等於是在雷射鑽孔機數量倍數增加。

單就凱崴代鑽孔業務擴張部分，增設 20 台雷射鑽孔機金額約需 4 億元，增設 40 台機械鑽孔機的資金需求也超過 3 億元；同時，凱崴也規劃 2021 年重啟市場籌資，籌資規模將待進一步確定。

凱崴主要客戶包含華通 (2313-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 等，凱崴主管指出，就目前市況來看，由於 5G 應用推升，PCB 廠對於 HDI 製程、載板、伺服器需求及訂單持續成長，在鑽孔製程產能未擴充下，推升了 PCB 廠對代鑽孔業者的大量需求。

凱崴 11 月營收為 1.29 億元，創 89 個月來新高，為今年連續 5 個月走高，月增 5.89%，年增 26.8%，累計 2020 年前 11 月營收為 11.29 億元，年減 0.75%。凱崴 2020 年獲利逐步成長，前三季稅後純益 6206 萬元，每股純益 0.37 元。

凱崴的服務中心據點設立由 3 年前在武漢開始啟動，設立的目的為當地汽車板廠提供外包鑽孔服務，目前已擴及昆山、深圳及桃園等地；同時，看好市場分工需求成長，凱崴決議進行進行各地服務中心生產量能的大幅擴張。