〈緯創印度廠遭破壞〉蘋果聲明暫停下新單給緯創 鴻海印度可望迎轉單

蘋果 (Apple) 將暫緩對緯創 (3231-TW) 下新的訂單，由於目前在印度的蘋果組裝廠除了緯創外，另一就是鴻海 (2317-TW)，市場看好鴻海可望迎來轉單。

外媒報導，蘋果在 19 日發布的聲明指出，初步稽查顯示，緯創卡納塔卡省廠房之所以發生暴動毀損事件，是因為違反蘋果「供應商行為準則」，將暫時下新單給緯創，直到對爆發暴動事件的印度廠採取正確的行動為止。

據悉，緯創在印度當地，主要生產低階或是舊款的 iPhone 機種，而目前蘋果在當地配合的組裝廠除了緯創外，就是鴻海，市場推估，在蘋果要維持當地基本產量下，訂單將流向鴻海，後續雙方在印度的訂單占比，也可能因此出現變化。

此外，鴻海從 2015 年印度佈局至今，主要廠區設在坦米爾那都省 (Tamil Nadu) 的重要城市清奈 (Chennai)，而鴻海在除了普遍採用當地主管外，也大量僱用女性員工，除了基本的員工福利，也興建員工宿舍、提供接駁車以及完善保全等，建立完善的管理系統。

鴻海印度主管也透露，到 2023 年除了現有廠房大幅擴廠外，也會再增添兩個廠址，並持續規劃在當地生產顯示器和印刷電路板 (PCB)，集團目標是要拿下印度智慧手機市場三分之一的市占率，以及 10% 的全球市占率。