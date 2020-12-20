〈觀察〉出口創新高背後隱藏四大挑戰 埋經濟成長變數

我國今年以來靠著半導體、資通訊設備等電子類商品撐起出口半壁江山，財政部日前更搶先預告，今年出口值勢將創下歷史新高，中央銀行更上調今、明兩年 GDP 表現，但細看我出口主要集中在特定產業與市場，在新台幣面臨升值壓力與 RCEP 區域經濟成形等挑戰下，替明年經濟成長埋下變數。

新冠肺炎疫情重挫全球經濟動能，台灣憑藉著防疫得當與既有的科技產業優勢加持，為今年出口寫下亮眼佳績，11 月出口值創歷史單月次高，研調機構與智庫等單位異口同聲表示，明年 GDP 預估值可站上 3 字頭。

雖然出口表現亮眼，但進一步分析我出口值大多來自電子零組件與積體電路貢獻，比重將近 4 成，渣打銀行東北亞資深經濟學家符銘財曾提醒，台灣經濟發展過度依賴科技業，科技業占出口比重高達 6 成，占 GDP 比重也高達 29%，然而從相關數據顯示，近期半導體設備進口值已開始下滑，這可能會影響我明年經濟表現。

其次，今年以來在外資大舉湧入下，推升新台幣強勢升值，也讓出口績效大打折扣，根據財政部最新統計，前 11 月出口值 3122.9 億美元，雖較去年同期增加 4.2%，但換算新台幣後則較去年減少 0.3%。

新台幣強勢彈升讓以出口導向的機械、工具機業者叫苦連天，偏偏我日前又遭逢美國列為匯率操縱國「觀察名單」，市場研判，央行可出手調節力道相對有限，這也讓新台幣面臨極大的升值壓力，並進一步侵蝕我出口產值表現。

另外，由中國主導、東協成員國為主的 RCEP 正式簽署成軍，由於該組織最大特點在於關稅廢除率高達 9 成以上，外界憂心以經貿為主的台灣無法加入 RCEP，將嚴重衝擊我經貿市場動能，尤其是政府積極耕耘的新南向市場，恐將首當其衝受害。