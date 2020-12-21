〈台股盤前〉國際疫情升溫、外資放長假 量能萎縮修正壓力大

美股四大指數上周五 (18 日) 受四巫日、新刺激方案協商分歧影響，全面收黑，英國新冠肺炎病毒則傳出新變種，傳播率大幅提升，為市場投入不確定因素，台股上周則由中小型股撐盤，周線驚險連七紅，但本周受國際疫情升溫、外資進入聖誕長假，估短線大盤量能萎縮、修正壓力擴大。

美股受四巫日結算，上周五 (18 日) 四大指數盡墨，道瓊指數下跌 124.32 點或 0.41%，收 30179.05 點；那斯達克指數下跌 9.11 點或 0.07%，收 12755.64 點；標普 500 指數下跌 13.07 點或 0.35%，收 3709.41 點；費城半導體指數下跌 13.4 點或 0.48%，收 2764.74 點。

盤面焦點方面，原料藥廠旭富桃園廠區 20 日發生大火，公司生產線因進行化學溶劑處理，不慎引發祝融，初估財產損失約 8 億元，至少約需半年重建，火勢也連帶波及附近 4 家廠商，初估賠償金額約 3000 萬元。旭富過去主要生產抗憂鬱症產品、類風溼性關節炎用藥、抗癲癇系列用藥等。

國內金融業將出現首樁「金金併」，富邦金上周宣布將以每股 13 元公開收購日盛金在外流通超過 50% 股權，最終目標為取得 100% 股權，以日盛金過去一個月均價計算，溢價率約達 24.8%，富邦金估將斥資新台幣 245.26 億元至 490.42 億元。

蘋果組裝代工廠緯創、和碩接連出包，緯創印度廠爆發大規模暴動破壞事件後，蘋果已決定在該廠採取正確行動，符合「供應商行為準則」前，將暫停下單緯創，對此，緯創重申不評論與客戶間業務關係，和碩上海昌碩則傳出爆發勞資糾紛，疑似是因薪資條件、返費等條件未溝通清楚，導致上千名臨時工要求員工求職補貼。

法人表示，外資進入年底聖誕長假，台股將由內資扮演撐盤角色，預期將以中小型股領軍帶領大盤，電子族群則稍作休息，建議投資人可留意明年展望較佳、具漲價題材個股，另外，特斯拉正式納入標準普爾 500 指數，股價創高，相關概念股也可望受惠。