美國會領袖同意9000億美元紓困協議 將付交表決

根據《彭博社》20 日 (週日) 報導，美國共和、民主兩黨的國會領袖，在與新冠肺炎 (COVID-19) 疫情因應有關的 9000 億美元規模追加經濟對策案，已經達成共識。

聯邦參議院共和黨領袖麥康奈 (Mitch McConnell)、美國國會眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 以及參院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 於 20 日時，明確作出上述表示。

詳細的法案內容仍在調整當中，預估在 21 日將送交眾院審議，而在那之後就會在參院表決通過。

根據議員們及工作人員說法，以多半美國民眾為對象的該項法案規定，美國政府平均會向每位民眾直接支付 600 美元，還有在明年 3 月底前、也會向失業者提供每週 300 美元補助。而針對「獨立契約工」(Gig Worker) 與長期失業者的相關援助計畫，也將會向後延長。

其中也包含了用於針對中小企業的抗疫紓困貸款計畫「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program,，PPP) 的 2840 億美元，以及用於航空公司等運輸業、新冠病毒疫苗的配發，還有教育方面的資金等。

有關在疫情相關的賠償訴訟當中給予雇主保護的相關免責條例，還有在州政府及地方自治團體的援助方面，共和、民主兩黨的意見分歧，遭到擱置。而可能造成妨礙的美國聯邦準備系統的緊急融資制度相關問題，則是在 19 日晚間達成妥協。經濟對策案總額達到 1.4 兆美元規模，預估將編入 2021 會計年度 (2020 年 10 月至 2021 年 9 月) 的歲出法案當中。

麥康奈於參院表示「我們終於取得了美國所需的跨黨派突破。」

裴洛西和舒默兩人也在共同聲明中說明「在肺炎疫情升溫速度加快的這個當下，必要的緊急資金將提供給美國民眾，作為生活及生計上的援助。」

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)