〈美股盤後〉美股盡墨！特斯拉納標普撞四巫日 新刺激法案卡關Fed盤後救援 

週五 (18 日) 新刺激法案持續卡關，適逢美股四巫日，華爾街的交易量增倍，特斯拉納標普前創歷史新高，四大指數全數收黑。

儘管週五美股標線疲軟，美股周表現卻仍不錯，道瓊本周漲幅為 0.4%，標普週漲 1.3%，連續五周週線收紅，科技為主的那指周漲 3.1%。

四巫日結算是指美國市場於季月（三月、六月、九月、十二月）第三個星期五之四種衍生性金融商品 (股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨、個股選擇權) 到期結算日，按往常經驗，預期股市波動可能加劇。

美國國會兩黨持續就新刺激法案磋商，由於對聯準會 (Fed) 使用緊急貸款權力意見分歧，共和黨人希望遏制聯準會對緊急貸款權力的使用，而民主黨則持否定意見。兩黨正提議權宜之計，多出兩天資金維持政府開放並爭取更多時間達成協議。

盤後時段，聯準會 (Fed) 允許大型銀行 2021 年第一季恢復庫藏股回購，但有其限制，股息將繼續受到限制，但第一季銀行股息和股票回購總和不能超過近四季的平均季度利潤，此消息帶動銀行股盤後全面大漲。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 7533 萬例，死亡數突破 166 萬例。

美國累計確診超過 1,732 萬例，累計死亡數超過 31.2 萬。美副總統彭斯、眾議院長佩洛西、參院多數黨領袖麥康奈爾都已接受輝瑞疫苗接種，當選總統拜登將於下週一進行疫苗接種。

週五 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 124.32 點，或 0.41 %，收 30,179.05 點。

標普 500 指數下跌 13.07 點，或 0.35%，收 3,709.41 點。

那斯達克指數下跌 9.11 點，或 0.07%，收 12,755.64 點。

費城半導體指數下跌 13.40 點，或 0.48%，收 2,764.74 點。

標普 11 板塊僅 4 大板塊收紅，房地產、能源和公用事業領跌，材料、必需消費和醫療保健領漲。(圖片：FINVIZ)

焦點個股

科技五大天王多收低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.59%；臉書 (FB-US) 上漲 0.70%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.82%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.06%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.38%。

道瓊成分股以英特爾領跌。英特爾 (INTC-US) 下跌 6.30%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.40%；Nike (NKE-US) 下跌 2.29%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.38%。

費半亦受英特爾牽連。高通 (QCOM-US) 下跌 1.41%；AMD (AMD-US) 下跌 0.95%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.52%；美光 (MU-US) 下跌 1.11%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.37%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.39%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.67%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.36%。

個股消息

特斯拉將於週五盤後納入標準普爾 500 指數，交投頻繁且波動較大，特斯拉週五早盤飆升、午盤暴跌並在最後一個小時內拉回，特斯拉週五收盤上漲 5.96% 至每股 695.00 美元，創下歷史新高紀錄。

根據 Refinitiv 數據，週五美東部時間下午 4 點 (台北時間周六上午 5 時) 過後不久，特斯拉股票的成交量就超過 1200 億美元，盤後交易成交量超過 2 億美元。

週五外媒報導，繼蘋果之後，微軟也打算為 Surface 筆電、桌機，以及伺服器設計自家晶片，此消息釋出後，英特爾 (INTC-US) 股價聞聲暴跌，收黑 6.30% 至每股 47.46 美元。

美國總統川普週五推文宣布，Moderna (MRNA-US) 新冠疫苗正式獲得批准，但 FDA 尚未批准 Moderna 疫苗，該公司受到獲利了結賣壓影響，收跌 2.62% 至每股 140.23 美元。

Fed 釋出允許大型銀行恢復庫藏股消息後，銀行股盤後股價全面上漲，摩根大通 (JPM-US) 週五收跌 0.49%，盤後漲逾 5.3%。高盛 (GS-US) 收跌 0.94%，盤後漲逾 4%。

關鍵數據

美國 11 月經常帳報 - 1785 億美元，預期 - 1886 億美元，前值 - 1705 億美元

華爾街分析

特斯拉盤後成為標普 500 指數成份股，Inverness Counsel 首席投資策略師 Tim Ghriskey 稱，特斯拉是一種新時代的狂熱股票，有人喜歡特斯拉產品，也有人喜歡這檔股票。

隨著確診數和住院人數達到創紀錄水準，美國經濟出現放緩跡象，就業市場疲軟，初請失業金人數飆升至 9 月水準，美國部份州 / 市重啟或加強封鎖限制。

保德信金融集團首席市場策略師 Quincy Krosby 稱，除非國會未能拿出刺激方案，或新冠疫苗出現意外挫折，否則股市年底前應會走高。在這一點上，疫苗具有刺激性效果。

道富環球投資顧問首席投資策略師 Michael Arone 表示，第一季通常最為艱難，預測今年第一季度的某個時候，市場將出現回檔。Arone 預計股市將盤整 5% 到 10%，並表示 2020 年股市可能已經將部分漲幅提前買超。

美銀全球經濟部門主管 Ethan Harris 表示，封鎖是有針對性的，將在未來幾個月吞噬經濟，當開始新的一年的時候，經濟會失去很大的動力，然後走向春天，或將看到樂觀的理由。