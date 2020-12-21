OANDA本週外匯市場看點（2020年12月21日〜12月25日）

上週貨幣對強弱

從上週主要貨幣的強弱圖來看，美元與加元疲軟，而英鎊、歐元和澳元走強。另一方面，日元和瑞士法郎走勢平緩。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

美國追加經濟對策

對美國採取其他經濟措施的期望繼續支持股市，據報導，週末已達成一項普遍協議。如果成功建立起來，它將對市場產生積極的影響，但似乎有必要注意對材料時效性，因為人們對期望的期望更高。

英國與歐盟的貿易協商

英國與歐盟之間的貿易談判仍在進行中，但差距仍在拉開，人們越來越相信，今年晚些時候將很難達成協議。隨著談判的繼續，最新的報導可能會動搖英鎊和歐元。



聖誕節期間的流動性減少需要注意

由於我們本週末主要在歐洲和美國進入聖誕節假期，因此預計市場參與者的數量將逐漸減少，市場將保持安靜。請注意，由於流動性下降，預計價格波動不會很明顯。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週，美元兌日元上漲受阻，一度下跌至 102 日元位置。



從 OANDA 持倉數據圖表看，買盤上漲至佔據 67% 中，大部分持有賬面損失，反彈位置上止盈賣出，或者地位下跌時，止損賣出會增加，上漲受阻的狀態可能會持續。



另外，下跌停滯，短期內持有賬面損失的賣出持倉也少許增加，出現反彈的話，這些持倉的止損可能會推動反彈局勢。



從日線圖看，下跌持續，本週也要關注這個走勢能否持續。



反彈時可以考慮關能否突破高位線且支撐位置，以及近期的高位位置，下跌時能否守住近期低位位置等同時，來尋求下跌趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週，歐元兌美元持續穩固推移，價格上漲至近期阻力位的 1.1275 附近，並且向 1.22 附近推移。



從 OANDA 持倉數據圖表看，上漲影響，持有賬面損失的賣出持倉增加，下跌位置上止盈買入，及高級上漲的話，這些持倉的止損買入會增加，似乎可以預計持續穩固的推移可能性。



從日線圖看，上漲趨勢持續，本週也要關注這個走勢能否持續。可以考慮關注在下跌時能否守住近期低位線及近期阻力位，支撐位位置，上漲時能突破高價位等同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週，英鎊兌美元上漲持續，價格上漲至 1.36 附近。



從持倉數據圖表看，由於底部持續穩固的狀態，持有賬面損失的賣出持倉增多，下跌位置上回購，及最高價上漲的話，止損買入會增加，似乎盤面有持續穩固推移的可能，此外，由於近期下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，反彈位置上止盈賣出，下跌持續的話，這些持倉的止損賣出可能會增加。



從日線圖看，由於緩慢上漲趨勢持續，本週也要關注能否保持這個趨勢。



可以考慮關注在下跌時能否守住低位線及近期低位位置，上漲時能否突破最高價位等同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週，澳元兌美元持續堅挺推移，價格上漲至 0.76 附近。



從 OANDA 持倉數據圖表看，由於持續堅挺推移，持有賬面損失的賣出持倉很明顯，下跌位置上回購，或者在出現上漲跡象時，止損買入的增加，可能都會讓走勢保持。



從日線圖看，上漲趨勢持續，本週也要關注能否保持這個趨勢。



在關注下跌時能否守住低位線及近期支撐位位置，及過去阻力位位置，上漲時能否突破最高價位的同時，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。