〈每日外資外匯觀點〉風險狂歡人氣仍旺 美元指數已在悄悄反彈

美國達成新一輪 9000 億美元刺激方案協議、英國倫敦等部分地區疫情防控升至第四級，周一亞洲盤交易時間美元指數一度彈升至 90.5，黃金現貨幾乎觸抵 1900 美元，英鎊兌美元則重貶 1.29% 至 1.3354。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

市場上周陷入風險狂歡，上周美元指數累計下跌 1.11%，一度觸及兩年多來的最低水平 89.723，非美貨幣則受到提振，不過，部分投資人在年底前將放空部位進行平倉，美元指數周五從兩年半低點反彈。

周一在美國達成新一輪 9000 億美元刺激方案協議下，風險情緒受到進一步推升，不過英國脫歐協議目前仍未能達成協議，仍有風險存在，分析師表示，刺激方案達成協議有可能利多實現，本周投資人應提防市場情緒的反轉。

美國總統川普 18 日簽署為期 2 天的臨時撥款法案，避免聯邦政府停擺，荷蘭國際集團 (ING) 外匯策略師表示，投資者仍然關注歐洲政界人士能否推動英國退歐協議達成，以及美國國會能否避免政府關門，該行傾向兩者都將取得進展，並預期美元將維持今年疲軟的環境。”

三菱日聯金融集團分析師在報告中指出，上周美國美國、日本、英國、瑞士和挪威央行上周公布的政策更新，應該無助於扭轉近期匯市趨勢，聯準會的聲明肯定強化了寬鬆貨幣環境和有利風險資產表現的前景，在此引領下，將使美元繼續走軟。

本周數據方面，市場主要關注周二公布的美國第三季 GDP 數據、成屋銷售，周三的房價指數和新屋銷售、PCE 物價指數和個人支出及周四的初請失業金人數和耐用品訂單。荷蘭國際集團預期，即將公布的數據包括個人支出，鑒於疲弱的零售銷售數據，個人支出可能疲弱，但製造業數據暗示耐用品數據將相對堅挺。

Commonwealth Financial Network 首席投資官 Brad McMillan 表示在 2021 年經濟恢複增長之前，隨着刺激計劃和疫苗方面的進展，投資者應預期短期內會出現更多波動。

丹麥銀行認為，市場對英國脫歐協議的預期上升，美國似乎有可能公布更多的財政寬鬆政策，疫苗似乎有望改善全球形勢，近期歐元兌美元的走勢仍然取決於美元兌所有交叉貨幣的下跌，將一個月的歐元兌美元目標價調升至 1.24。