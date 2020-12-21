〈國泰金經濟調查〉難過年！逾四成民眾估年終獎金不到一個月

時序又到歲末年終，上班族最重視的就是年終獎金，尤其今 (2020) 年又有新冠肺炎疫情干擾，年終獎金是否縮水備受矚目，對此，據國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日發布的 12 月份國民經濟信心調查結果顯示，超過 4 成民眾認為今年年終獎金不到一個月，首度突破 4 成。

國泰金表示，本次調查結果與 2019 年 12 月調查結果比較，有 61.6% 的民眾認為明年每月經常性薪資調整幅度將維持不變，較 2019 年 12 月調查增加 1.9 個百分點，預期加薪幅度 0%~3% 的民眾比例從 27.4% 下降至 23.4%，較前次調查則減少 4 個百分點，而認為減薪幅度 0%~3% 的民眾比例從 4.8% 上揚至 7.3%，整體而言，顯示民眾對於薪資展望不樂觀。

至於年終獎金部分，國泰金統整 2014 至 2020 每年 12 月的調查結果顯示，有 41.3% 的民眾認為今年年終獎金將在 1 個月以下，該比例為 2014 年以來新高，並首次突破 4 成，預期在 1~3 個月的民眾比例則降至 52.7%，亦為 2014 年以來新低。而認為年終獎金是經常性薪資 3 個月以上的民眾僅 6%，可以看出大部分民眾對於年終獎金不抱很大期待。