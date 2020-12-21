〈國泰金經濟調查〉美大選落幕+疫苗進展 股市樂觀指數大躍進

國泰金 (2882-TW) 今 (21) 日發布 12 月份國民經濟信心調查結果，美國總統大選落幕與疫苗利多，令民眾風險偏好上揚，對股市的樂觀指數大幅提升，不僅轉正，一口氣從 - 2.3 跳躍至 18.3。

疫苗進展的好消息令景氣展望上揚，同時提振民眾大額消費意願。國泰金指出，國發會最新公布的 10 月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，雖秋冬疫情升溫，但新冠疫苗的好消息提振民眾信心，展望指數從 11 月的 3.1 大幅上揚至 16.6，現況指數亦從 8.6 走高至 22.4；民眾薪資上漲預期指數也由 - 1.2 轉正、上升至 2.1，呈現連 8 月上揚。同時，大額消費意願指數從 2.3 走揚至 5.8，顯示對未來展望的樂觀預期提振民眾大額消費意願。

國泰金表示，逾八成民眾預期明年經濟成長可保 2，景氣復甦下，民眾認為通膨溫和上升。主計總處估計 2021 年經濟成長 3.83%，通貨膨脹率 1.16%，本月調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3%，有 85% 的民眾認為明年的經濟成長率會達到 2% 以上；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 1.34%，預期明年通貨膨脹率介於 1-2% 的民眾比例為 77%。

對台股展望部分，國泰金表示，由於市場正面解讀拜登勝選，加上疫苗傳出具體進展，台股跟隨美股創新高。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 - 2.3 大幅上揚至 18.3，風險偏好指數也翻倍，從前月的 6.1 走升至 12.7。