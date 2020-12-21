疫苗開打接力賽 全球股市樂觀上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國開始首批疫苗施打，第二個疫苗也獲批准，聯準會維持低利率承諾，並增加購債前瞻指引，市場聚焦年底前是否能拚過新刺激法案，美國大型股上漲 1.3%，小型股則強勁上漲 3.0%；

2. 歐元區製造業與服務業採購經理人指數大幅優於預期，歐盟加快疫苗批准流程，英國與歐盟的脫歐協議進入關鍵期，歐洲股市上漲 1.7%。

新興市場

1. 中國新公布之工業生產與零售銷售數據皆符合預期，繼標普和富時之後，MSCI 成為第三家將受美制裁的中國股票從指數中剔除的指數公司，中國股市仍上漲 1.2%；

2. 隨著原物料價格強勁上漲，拉美股市水漲船高，市場同樣關注巴西議會是否將延長緊急援助津貼至 2021 年，拉美股市上漲 2.3%。

債券市場

1. 對刺激法案的期望與疫苗施打開跑，令市場避險情緒下降，美國政府公債長短期利差持續擴張，美國政府公債則小幅上漲 0.1%；

2. 全球高收益債、新興市場債券利差擴張，指數價格分別上漲 0.6% 和 0.9%。

原物料、匯率

1. 美元指數下滑 1.1%，黃金價格則是跟隨新刺激法案預期上漲 2.3%；

2. 美國商業原油庫存下滑，加上 OPEC + 會議的復產步調緩慢，油價上漲 4.5%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/12/21（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/12/18）

資料來源: Bloomberg，2020/12/21（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/12/18）

三大市場關鍵事件及分析

1. 聯準會對經濟看法更樂觀

聯準會上調對明後兩年經濟成長率預估、下修失業率，今年以來聯準會大多購入 1 至 5 年到期的美國公債，若長期公債殖利率持續升高，聯準會只需調整各天期債券的購買比重，即可將長期利率控制在理想範圍。

資料來源： FED、Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/17。

2. 股票太貴？席勒說不

美國股市本益比逼近 29 倍，引起對於美國股市過貴的擔憂，但是發明週期性調整本益比的諾貝爾獎得主席勒，卻認為時空背景與過往不同，股市還沒高到令人不想投資的價格。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/17。

3. 消費引擎未停歇，未來潛力更高

美國新公布 11 月份的零售銷售數據雖然微幅萎縮，然而不論從家庭可支配所得或儲蓄率來看，美國未來消費力仍在。而且，如果將線上消費加總來看，消費力反而是成長而非衰退。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/17。

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/12/17。

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